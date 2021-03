Argentina salió del Grupo de Lima

La República Argentina formalizó este miércoles su salida del Grupo de Lima, instancia de países latinoamericanos que desconocen a Nicolás Maduro, por cuanto asegura que las acciones emprendidas del organismo “no han conducido a nada”.

Así lo informó la Cancillería este miércoles en un comunicado publicado en su página oficial, donde destacan:

“La República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”.

Dicen que la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima “ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”.

“Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero si a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional. Es claro que no pueden las autoridades venezolanas desconocer, sin embargo, que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad. Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposición en su conjunto. Un diálogo que sin duda se vería enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones”, dice la misiva.

Sostienen que en un contexto de pandemia, sanciones “y bloqueos impuestos a Venezuela y a sus autoridades”, además de los supuestos intentos de desestabilización ocurridos en 2020, “no han hecho más que agravar la situación de su población y, en particular, la de sus sectores más vulnerables”.

“Es importante señalar que las sanciones han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo a lo que se constata en el informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”, opinan.

Así las cosas, remarcan: “la Argentina continuará sosteniendo su compromiso con la estabilidad en la región, y buscará encaminar soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de la soberanía y de los asuntos internos de cada Estado”.