España | Esta es la historia de superación que pocos conocen

Camilo y Evaluna Montaner se han convertido, sin lugar a dudas, en una de las parejas más seguidas y queridas de los últimos tiempos. Llevan muchos años juntos, por lo que estamos ante una relación de lo más consolidada. El amor, la pasión la ternura y el cariño están presentes en cada paso que dan en la vida.

El artista colombiano ha asegurado, en diversas ocasiones, que está verdaderamente orgulloso de Evaluna Montaner. ¡Es muy feliz a su lado! Lo que muy pocos saben es la increíble historia de superación que hay tras la voz, la dulzura y el talento de la cantante venezolana. Muchos se quedarán sorprendidos.

La hija pequeña de Ricardo Montaner, poco a poco, ha ido adquiriendo mucha más relevancia en redes sociales. No solamente es una gran cantante y actriz, sino también una de las influencers más reconocidas. No es ningún secreto que Evaluna Montaner no solamente es preciosa por fuera, sino también por dentro.

En diversas ocasiones, la joven ha aprovechado su relevancia en las redes sociales para lanzar un importante mensaje. ¿En qué consiste? En declarar al mundo que el cuerpo sano es aquel que se cuida, mucho más allá de las críticas recibidas. Un claro ejemplo lo vemos en una publicación donde se aprecian algunas estrías en una de sus piernas, mientras toma el sol en la playa.

Muchas son las celebridades que evitan publicar este tipo de fotografías para no mostrar sus “imperfecciones”, sin darse cuenta de que ahí se encuentra su verdadera perfección. De esta manera, Evaluna rompe todo tipo de estereotipos y, sobre todo, se libra de esa presión social que generan, en diversas ocasiones, las redes sociales. Llegó a sentirse insegura con su cuerpo, hasta que decidió dejar atrás este sentimiento.

Evaluna Montaner y el mensaje que emocionó a sus seguidores

“Siempre quise tener ‘el cuerpo perfecto’. El abdomen de tal persona, la piel de otra, las piernas largas y firmes como fulanita… y por andar comparando no pude disfrutar del cuerpo perfecto para mí. El mío, el que tengo, el que Dios diseñó especialmente y solamente para mí”, comenzó diciendo la reconocida artista.

“Sé que muchos me van a decir ‘de qué te quejas si tu cuerpo está bien’ o algo así pero justamente ese es el problema, que cuando me miraba al espejo siempre veía lo que me faltaba y no lo que ya tenía”, añadió la mujer de Camilo. “Quiero aprovechar esta foto (que seguramente en otro momento no habría subido) para hacerles saber que amo mi cuerpo y estoy orgullosa de él tal cual es. Con mi tamaño minúsculo, mis caderas grandes y mi barquito de papel navegando en estrías”, aseguró. ¡Qué bonito mensaje!