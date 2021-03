España | «No tengo ningún problema con que el plan de la portería varíe»

Luis Enrique compareció en rueda de prensa para analizar la previa del partido que medirá a España con Grecia en Los Cármenes. El combinado nacional arranca la fase de clasificación para el Mundial de 2022. El seleccionador no dio pistas sobre la portería.

Trabajo entre concentraciones

“A parte del contacto diario, porque hay novedades casi todos los días, hacemos reuniones telemáticas una vez a la semana. Para los informes esperamos tres o cuatro partidos para ver la evolución del jugador. Durante esos meses hay jugadores que seguimos de maneras más intensas y otros más light. Le dedicamos bastantes horas”.

Importancia de la clasificación

“Sin ninguna duda. Hay que tener en cuenta que en cada Mundial hay grandes selecciones que se han quedado fuera, por lo que vamos a aplicarnos desde el partido uno. No he visto en ninguno de los partidos a la selección divagar. Mañana es un día para recordar que tipo de competición iniciamos”.

Portería

“Yo soy seleccionador de España y me centro en buscar lo mejor en esos tres partidos. El resto ni lo puedo ni lo quiero controlar. No me interesa lo que pase después de nuestros partidos. El plan en la portería varía y no tengo ningún problema. Estoy encantado con los que tengo y con lo que no han podido venir. Sé lo que haré en el futuro, pero no lo voy a decir”.

Pedri

“Pedri e Iniesta son jugadores diferentes. Pedri se tiene que parecer a Pedri. Es una versión maravillosa. Es humilde, trabajador, inteligente… Veo un jugador de alto nivel, pero hay que dejarle que siga haciendo su camino”.

Datos astrofísicos

“Yo no lo utilizo, no llegamos a ese nivel”.

Exigencia

“El partido contra Alemania ya forma parte de la historia del fútbol. Yo repito el mensaje, que es que me gustaba lo que veía. Después del último partido se ha aclarado la opinión de algunos de fuera. No hay duda, el que piense que por ganar 6-0 a Alemania va a ganar por más goles a otros conoce poco el fútbol. Tenemos que ser mejor que el rival y eso no cambia ante ningún equipo”.

Portero titular

“No sé quién va a ser el portero titular en la Eurocopa, ni ninguna otra posición”.

Gerard Moreno

“Está mucho mejor, pero no jugará. No correrá ningún riesgo. Vamos a ser más prudentes de lo habitual”.

Ibrahimovic

“Es evidente que es un jugador referencia y que todavía es un virtuoso. Vuelve a la selección y tendremos que lidiar con más dificultades”.

Marcos Llorente de lateral

“Tengo pensado lo que vamos a hacer y es una posibilidad. Estamos abiertos a todo. A mí me gusta seguir la línea de lo que hacemos. Intentamos que los jugadores reconozcan el posicionamiento”.

Prensa con De Gea

“No merece la pena hablar. Ya he dado muchas veces mi opinión. El debate tiene que existir y esto es España, donde nos gustan estas polémicas. De Gea tiene experiencia suficiente para saber gestionar eso”.

Haaland o Mbappé

“Como esto es una pregunta hipotética, los dos o ninguno”.

Dani Olmo

“Es uno de los jugadores mas utilizados. Le utilizamos en banda, pero puede jugar de interior. Aporta muchas cosas. Me gusta su inteligencia. Es un jugador que sigue creciendo y lo va a seguir haciendo”.

Thiago

“Tengo confianza en todos. No voy a hablar de las críticas”.

Bryan Gil

“Me ha gustado desde la primera charla. Es muy maduro y tranquilo. Va a aportarnos desborde a pierna cambiada y pierna natural. Es un jugador desequilibrante”.

Calendario

“Da igual lo que yo prefiera. Hay tres partidos y los tenemos que jugar. Yo no me quejo. Los aceptamos y punto. No queremos correr riesgos, repartimos los minutos, teniendo en cuenta que lo que me preocupa y ocupa es sacar adelante los encuentros”.