Expectativas del sector turístico de Bolívar para Semana Santa era de 7% antes de las restricciones

Las medidas restrictivas de la cuarentena radical anunciadas por Nicolás Maduro para Semana Santa se suman a la grave crisis de combustible que, desde hace al menos dos años, viene afectando al estado Bolívar, lo que hace que las expectativas en torno al turismo en la entidad sean escasamente bajas.

Así lo considera el presidente de la Cámara de Turismo del estado Bolívar, Gilberto Almarza, quien, en entrevista exclusiva para ND, admitió que para esas fechas de descanso se tenía previsto un 7 % de movilización en la entidad, una cifra mucho menor que la registrada en los carnavales.

“La ocupación en carnaval fue de 10 % en hoteles y posadas, y se tenía previsto que los sitios de esparcimiento tuviesen 7 % de actividad. Ya nosotros teníamos previsto para Semana Santa un 7 % de movimiento con la cantidad de aforo permitida, pero es lo que se tiene”, dijo Almarza.

El estado Bolívar forma parte de las entidades a las que Nicolás Maduro les impuso medidas mucho más estrictas que al resto del país, ante la nueva ola de contagios por la variante brasileña, más virulenta y mortal y que, según datos oficiales, fue la que registró el mayor número de casos en su primer reporte.

Para Almarza esta razón es suficiente para respaldar las medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional, pues considera que al ser una situación desconocida y de alta peligrosidad, la población debe mantenerse en resguardo.

“Todos queremos que se reactive la actividad turística, poder disfrutar y compartir, pero tenemos que ser responsables y en este momento sabemos que un grupo de personas puede provocar contagios, como ocurrió en carnavales. El haber autorizado tanta libertad en carnaval ha provocado la situación que tenemos hoy”, sostuvo.

Aunque el representante del Turismo en la entidad apoya las medidas de Maduro, por considerarlas, “sensatas”, pide al Ejecutivo replantearse la apertura de vuelos nacionales en las que incluya rutas al estado Bolívar.

“Esto no significa que no haya apertura de los vuelos para el estado Bolívar. Tenemos un año sin vuelos, mientras otros estados como Zulia, Carabobo, Nueva Esparta cuentan con sus rutas. Un estado puede estar restringido por la pandemia, pero no por eso tenemos que estar aislados del país y del mundo”, enfatizó.

Sobre este punto la Cámara de Turismo ha hecho hincapié y hasta una campaña digital, pues considera que esto es un beneficio que va más allá de mejoras al sector.

“Es un tema de tener relación con el resto del estado. Hay familias separadas, estamos desconectados. Sí, estamos de acuerdo con las restricciones y hay que ser responsables con esto; disfrutar una Semana Santa como antes no puede ser, pero podemos tener conectividad. Otras regiones la han tenido, el estado Bolívar quiere conexión”, sentenció.

Retos del sector

El panorama turístico en el estado Bolívar dista de la realidad de entidades como Aragua, Anzoátegui o Nueva Esparta que palpaban una paulatina reactivación desde noviembre del año pasado.

Al no contar con rutas aéreas directas al aeropuerto de Puerto Ordaz y limitaciones en el combustible para el traslado terrestre, impide en su totalidad la movilización desde y hacia Bolívar, lo que para Almarza significa prácticamente el aislamiento del estado con el resto del país.

De allí parte la necesidad del sector turismo y en particular de Gilberto Almarza, en la reapertura de vuelos comerciales a Bolívar, como una forma de volver a conectar la entidad con Venezuela.

El Representante del turismo insiste en que, una vez atendido esto, la premisa del sector es continuar la adaptación con las medidas de bioseguridad establecidas.

“Debemos empezar a trabajar en pandemia, no podemos trabajar en postpandemia, porque esta será muy larga. Tenemos una realidad y debemos aprender a vivir con ella”, afirmó.

Ratificó que el sector turismo está preparado para cumplir con las normas de bioseguridad, cuidando tanto al visitante como al trabajador.