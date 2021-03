Julián Gil sobre Marjorie De Sousa: “No quiero que me salude”

Recientemente, el argentino Julián Gil se expresó sobre su ex pareja Marjorie De Sousa puesto que actualmente se encuentran trabajando en la misma televisora, lo que podría llevarlos a encontrarse en algún momento, sin embargo, él dejó en claro que no piensa ni devolverle el saludo y explicó las razones de esto.

“De nada sirve que me la tope, qué importa si la saludo, o no la saludo. Si me saluda o no me saluda, es más no quiero que me salude, yo no quiero que me salude”, dijo Gil acerca de la mamá de su hijo Matías.

Y agregó, “Me la puedo topar, pero no quiero que me salude, quiero que me salude cuando ella me diga ya estoy lista o estamos listos para que puedas convivir con Matías… si no para qué me va a saludar”, señaló Julián sobre un posible reencuentro con Marjorie.

Asimismo, manifestó que es muy triste la situación que se está viviendo entre ellos debido a la relación que no puede mantener con su hijo “Bonito sería que él creciera conmigo, no es bonito verlo crecer y que se parezca a papá y no tener la posibilidad de estar en su vida. Bonito sería estar con Matías”.

