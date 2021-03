La respuesta de Norkys Batista tras ser criticada por salir con su hijo con un vibrador

La reconocida actriz de origen venezolano Norkys Batista, sin duda alguna, es una de las artistas más polémicas de la farándula venezolana. A lo largo de su carrera ha sido protagonista de grandes escándalos y blanco de cientos de criticas. Sin embargo, es innegable el talento, la belleza e inteligencia que rodea a la también animadora quien ha logrado proyectarse a nivel internacional.

Hace poco, ofreció una entrevista para el coach espiritual Fernando Javier a través de Instagram Live. Durante el conversatorio, la criolla fue cuestionada acerca de su posición ante las criticas que constantemente recibe en las redes. A lo que, Norkys aseguró no importarle en lo más mínimo.

«He aprendido a lo largo de los años a que me resbalen literal lo que piensen los demás mi Instagram por ejemplo es una ventanita donde no cualquiera puede entrar a insultar a mi me encanta esto porque acá puedes sacar lo peor de la gente y lo mejor pero lo más absurdos es que tu puedes verles la caras», dijo.

Añadió «Antes la gente se sentía libre de opinar desde su casa, del mueble o televisor, hoy en día la gente es tan desvergonzada que no les importa mostrarse, dejar un comentario sabiendo que vas a ir a verlos y verles la cara, en que trabajan, sus familias y los más insólito es que la mayoría de ellos en su biografía tienen ‘amo a Dios’, ‘ama a tu prójimo como a ti mismo’ y me da mucha risa».

«Esa gente me da mucha lástima… mucha gente critica a otros por como habla, o por como es y muchas veces critican y comentan siendo peores basuras que las cosas que escriben y dicen es decir terminan siendo peores que lo que critican. Al final, te das cuenta que estamos viviendo en una sociedad podrida donde te critican y te linchan y mientras te critican se están dejando ver las costuras», agregó.

«¿Para que quieres gente que te ensucie y encochina tu Instagram? no las necesitas, no es que no aceptó criticas claro que las aceptó… estamos viviendo tiempos muy duros entonces ya no sabemos que es lo que quiere la gente, así que da igual, no importa lo que digan», sentenció.

Recordemos que, hace poco Norkys se convirtió en el centro de las criticas luego de hacerse viral con un video en el que aparecía promocionando juguetes sexuales en frente de su hijo menor de edad, Leonardo Luttinger.

