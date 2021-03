LVBP: Recordando el histórico reclamo de Oswaldo Ozzie Guillén en la liga venezolana (Vídeo)

Vamos a recordar el histórico reclamo de Oswaldo Ozzie Guillén cómo mánager de los Tiburones de la Guaira en la LVBP.

El 05 de enero de 2017, se estaban enfrentando en el tercer juego de la primera serie de la postemporada de la LVBP, los Caribes de Anzoátegui y Tiburones de la Guaira en la ciudad de Caracas con la serie 2-0 a favor de los salados.

Estaban arriba los Caribes en la parte baja del 9no inning 6-4 pero los de casa tenían las intenciones de al menos igualar las acciones.

Con hombres en posición anotadora por los escualos, conectan imparable al jardín izquierdo donde anotaron la quinta pero el LF Oswaldo Arcia de la tribu realizó el disparo al plato poniendo out en la goma al corredor evitando el empate.

Los Tiburones piden a los árbitros que vean la repetición de la jugada y los umpires se retiran del campo para ir a ver el replay de la misma.

Después de unos minutos el cuerpo arbitral regresa al terreno y ratifica el out en la jugada a favor de los Caribes.

EL RECLAMO DE OZZIE GUILLÉN:

Su origen:

El out en principio era de calle pero recientemente se había puesto en practica la nueva regla, donde el receptor mientras no tenga control de la pelota no puede bloquear el plato y está obligado a darle un espacio al corredor para poder anotar o no impedirselo (insisto mientras no tenga control de la pelota).

De acuerdo a esa regla y lo que pudo observar Guillén el árbitro debió cantar quieto, de ido a que el catcher de los orientales bloqueó el home de manera ilegal de acuerdo a la nueva regla.

La calentera:

El timonel campeón de la Serie Mundial 2005 de las Grandes Ligas se fue a reclamar a los árbitros de manera categórica.

Empezó lanzando una libreta hacia el terreno lo que ameritó su inmediata expulsión y se colocó en la línea de carrera cercana al plato para explicarle a los umpires dentro de su evidente molestia como fue la jugada desde su óptica.

Mientras más discutía con el cuerpo arbitral, el público guairista entraba en calor y se emocionaba más por lo que empezó a hacer más bulla en apoyo a Ozzie.

El enfadado mánager por su lado no dejaba que se alejaran los árbitros de el y por eso la discusión se prolongaba, mientras los aficionados empezaron a gritar “Guillén” “Guillén” “Guillén”.

Lo increíble es que la discusión duró alrededor de 5 minutos , cuando su expulsión del juego al inicio de la misma fué de forma inmediata y por esa tardanza salió el timonel de los Caribes a decirle a los árbitros que se llamara a play.

A continuación pueden ver el resumen del juego y la reclamación de Oswaldo Guillén la cual se puede observar a partir del minuto 3 del vídeo:

En los años que tengo viendo béisbol que son bastantes no recuerdo una reclamación tan eufórica y auténtica como la de Ozzie.

No quiero decir que los mánagers de los otros equipos cuando hacen sus reclamos no sean también auténticas, en lo absoluto quiero decir eso.

En este caso me refiero es a la forma como se expresó el venezolano, lo que duró la discusión con el cuerpo arbitral.

Se vió tanto desde las tribunas como en la televisión, que Oswaldo quería que los árbitros entendieran lo que estaba pasando y a pesar de que no logró que cambiaran la decisión, los umpires mostraron mucho respeto por su personalidad.

Sin lugar a dudas una de las cosas que siempre recordaré a Guillén en su paso como dirigente de los Tiburones en la LVBP, es esta histórica “calentera” que agarró para defender a su equipo.