Escribir también es huir y volver. Mi refugio es un libro sobre los miedos y los dramas de Samantha pero también sobre sus amores e inspiraciones. Un libro para conocernos y aprender que pase lo que pase, #no pasa nada. Muchísimas veces me pregunto por qué yo. Por qué se me oprime el pecho, siento dragones en el estómago y se me ocurren ideas desgarradoras. Por qué a mí Muchísimas veces observo a gente por la calle y me pregunto si también sienten lo mismo, si se les come el miedo, si tienen un dragón interno que puede pasarse semanas escupiendo fuego y quemándolo todo por dentro. Mi refugio, un poemario sincero e intenso que reflexiona sobre los miedos y los dramas, sobre el amor y la inspiración.

Autor: SAMANTHA

Genero: Poesía

Paginas: 128

Sinopsis Librería

