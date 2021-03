Nueva erupción del Etna provoca el cierre parcial de aeropuerto

Ah, hier tikken lavafonteinen van #Etna toch bij vlagen de 1 kilometer aan, in de vroege morgen van deze dag. Beeld versneld. De lavastroom is ±500m, maar let op hoe dik hij is dit keer. Minimaal het dubbele volume van wat we eerder zagen. We gaan het zien bij @Marco_Langbroek. pic.twitter.com/QkUsdTXjrn