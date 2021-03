Nueva serie de Star Wars se conectará con otra importante historia

La franquicia de Star Wars está por expandirse todavía más dentro de las series live-action en las que se está trabajando para la plataforma de Disney+ después del gran recibimiento de ‘The Mandalorian’ y ahora parece ser que una de las historias programadas tendrán una gran unión con otro producto de Star Wars, pues todo indica que ‘Acolyte’ se conectará con ‘The High Republic’.

Star Wars: The High Republic’ es una serie de libros que se están publicando actualmente donde se está desarrollando una línea de tiempo diferente a la que se ha visto en las series animadas, live-action y películas, pues está centrada 200 años antes de ‘The Phantom Menace’ donde la República estaba en su total apogeo y los Jedi eran una fuerza muy potente y había gran paz en la galaxia y el primer libro lanzado fue ‘Light of Jedi’, publicado el pasado 5 de enero.

Recientemente se dio a conocer que la serie ‘Acolyte’ se conectará con ‘The High Republic’, ya que esta serie se ubicará posterior a los acontecimientos de ‘The High Republic’ y está siendo escrita por Leslye Headland, quien está muy atenta al desarrollo de estas historias para poder conectar de forma coherente este universo.

Hasta el momento no se tiene una posible fecha de estreno para la serie ‘Acolyte’, ya que se tienen muchos proyectos en puerta, desde la tercera temporada de ‘The Mandalorian’ como ‘The Book of Boba Fett’, además series como ‘Ahsoka’, ‘Obi-Wan Kenobi’, ‘Andor’ y ‘Rangers of the New Republic’ así como algunas películas de Star Wars que se tienen en mente donde incluso se unirá Kevin Feige y Taika Waititi, piezas clave del Universo Cinematográfico de Marvel.

