Ultimas noticias y rumores de los Lakers de cara a la fecha limite de cambios

La fecha límite de cambios de la NBA es el 25 de marzo, lo que significa que está a la vuelta de la esquina. El rumor ha estado zumbando durante semanas, pero aún no se han realizado grandes cambios.

Un nombre que ha estado flotando recientemente es el base armador estrella de los Toronto Raptors, Kyle Lowry, en quien, según los informes, los Lakers están interesados.

Después de firmar a Dennis Schroder y Montrezl Harrell durante la temporada baja, parece que los dos están en el bloque de canjes. Kentavious Caldwell-Pope también se une a ellos, ya que los Lakers buscan cambiar las cosas antes de la fecha límite de cambios, según Jake Fischer.

Of note regarding the Kyle Lowry-Lakers rumors: It seems Los Angeles became open to discussing all of Dennis Schroder, Montrezl Harrell and Kentavious Caldwell-Pope with rival teams as of Monday night, and that chatter has not since quieted among league executives.

— Jake Fischer (@JakeLFischer) March 24, 2021