Venezolanos que ingresaron de forma irregular a Curazao no podrán optar por residencia temporal

Caracas.- Quincy Girigorie, ministro de Justicia de Curazao, destacó el 17 de marzo que el plan de Integración Responsable buscará favorecer a los migrantes que residen de forma irregular en la isla siempre que hayan ingresado por vías regulares, reseñó Crónicas del Caribe.

La nota del medio digital recoge las declaraciones de Girigorie durante una rueda de prensa en la que aclaró que Curazao concederá un permiso de residencia temporal a las personas que entraron a la isla antes del 13 de marzo de 2020 y han hecho vida por más de un año de manera irregular. «Esto es aplicable para todas las nacionalidades, se aplica a los que entraron legalmente, no para los que entraron en una lancha o algo así», dijo.

Girigorie destacó que hay al menos 9.000 venezolanos que residen de forma irregular en la isla, y expresó que solo 3.000 o 4.000 personas podrán ser los que opten por la residencia temporal, puesto que la medida no beneficiará a todos los migrantes, sino a aquellos que cumplan los requisitos.

Ingresos irregulares

El plan Integración Responsable tiene como objetivo integrar a aquellos a los que la ley no permite de manera habitual tramitar un permiso de residencia. «En este caso, dijimos que si cuentan con todos los requisitos para recibir el permiso y están ilegales, vamos a hacer una excepción y les vamos a dar su permiso«, dijo el ministro curazoleño, según refiere Crónicas del Caribe.

A mediados del año pasado, Response for Venezuelans, plataforma de coordinación interangencial para refugiados y migrantes, expuso que la pandemia causó el aumento de venezolanos que huían de su país por medio de viajes en barco que los exponía a accidentes marítimos y a redes de trata de personas.

LEE TAMBIÉN Notiaudio | Autoridades detienen en Tucacas a organizador del viaje ilegal que naufragó vía Curazao

“Es para personas que entraron legalmente, tienen empleo, son gente honesta, que trabaja y quiere ayudar a su familia y contribuir también con Curazao. O que entraron legalmente y se hicieron ilegales: entraron como turista y encontraron trabajo, no lograron arreglar su permiso o pagaron un permiso a un gestor que no les hizo bien. Esas personas pueden aplicar en este momento”, explicó el ministro.

Requisitos para solicitar la residencia

Crónicas del Caribe recoge de la página web de la oficina de Inmigración de Curazao los requisitos que deben presentar los solicitantes de la residencia temporal, según la capacidad económica de la persona.

LEE TAMBIÉN Perú concluye este #23Mar el registro de venezolanos en condición irregular

Los interesados en tramitar la residencia temporal deben consignar:

Comprobante de ingresos

Pasaporte vigente

Acta de nacimiento con no más de dos años de haber sido emitida

Certificado de buena conducta con no más de dos años de haber sido emitido

Declaración general y de garantía del empleador del solicitante

La solicitud debe ser enviada por cada miembro de la familia solo si cumplen con todos los requisitos. Las postulaciones se abrirán desde el 22 de marzo hasta el 22 de septiembre de 2021. El proceso de análisis y decisión final se podría tardar hasta seis meses.

El medio digital precisa en su nota que el permiso de residencia por primera vez tiene un precio de 635 florines más estampillas, mientras que el permiso de trabajo cuesta 1.000 florines. La ley indica que la compañía empleadora debe asumir el costo del permiso laboral, pero en ciertos casos el trabajador lo cancela debido a la necesidad de poseerlo, por lo que terminan pagando una cifra superior a los 935 dólares por ambos trámites.

De ser rechazada la solicitud, no se reintegrará al migrante el 100% del dinero pagado para realizar los trámites. A su vez se destaca que los permisos de estadía en la isla son solo por un año, a excepción del permiso que se le otorga a inversionistas que presenten capitales superiores a 185.000 dólares, que es de tres años.

Venezolanos excluídos

Crónicas del Caribe seleccionó una serie de comentarios realizados por venezolanos durante la rueda de prensa del ministro de Curazao a través de Facebook, entre las que destacaron las relacionadas con las opciones que quedarán para aquellos que no poseían un empleo en la isla.

LEE TAMBIÉN Acnur invita a los colombianos a ser tolerantes con la migración venezolana

“Yo soy capaz de pagar todo lo que es debido a esta isla, hay mucha gente que no tiene trabajo como yo y la mayoría no nos hemos portado mal acá. Yo limpio tres casas por semana a una familia, tengo un año con ellos. ¿Tengo que pedirles una carta de trabajo, eso serviría?”, preguntaba una venezolana identificada como Selinda León.

Algunos destacaron que pese a no poseer documentos han contribuído de manera económica a la isla, por lo que no les gustaría quedar excluidos del proceso. «Desde 2016 hasta la fecha pago el hospital y todo lo que se debe pagar lo estamos pagando. Pagar otro permiso no es nada, solo queremos que nos den la oportunidad de legalizarnos», expresó otra venezolana.

Algunos denunciaron el carácter restrictivo del plan de integración y lo calificaron como una manera de regularizar profesionales y «desechar obreros».

Lea la nota completa de Crónicas del Caribe aquí.

Daniela CarrascoVista_1

Daniela CarrascoVista_1