La nueva estrella de la NBA, Zion Williamson supera a Lebron James y Luka Doncic en impresionante récord de puntos.

Siendo uno de los mejores jugadores jóvenes de la historia de la NBA, su juego lo volvió a demostrar con un difícil récord que solo un jugador del nivel de dominio de el lo ha logrado:

Zion Williamson has scored 20+ points on 50% shooting in 20 straight games.

Only Shaq has a longer streak since 1983 (25 in 2001). pic.twitter.com/RbblHTQeeL

