807 nuevos casos todos comunitarios y 10 fallecidos en un día, según Ñáñez

En las últimas 24 horas se registraron 807 nuevos casos de coronavirus y además hubo 10 fallecidos, según el reporte del ministro oficialista de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien reiteró que rechazarán la vacuna de AstraZeneca por sus “riesgos para la salud”.

“Hoy es el tercer día de esta cuarentena radical que está funcionando. En las últimas 24 horas se han registrado 807 contagios todos de transmisión comunitaria. Miranda 148, La Guaira, 135, Caracas 104, Bolívar 86, Yaracuy 79, Nueva Esparta 60, Aragua 37, Zulia 33, Monagas 24, Apure 19, Falcón 19, Lara 18, Portuguesa 12, Carabobo 8, Sucre 8, Barinas 7 Cojedes 5, Trujillo 3 y Anzoátegui 2”, detalló Ñáñez en directo por VTV.

En ese contexto, el vocero de Nicolás Maduro indicó que “llegamos 153.315 casos confirmados. 142.381 se han recuperado, todavía estamos en el 93% de recuperación pero no estamos satisfechos y queremos el 100% de recuperados. 9.413 casos activos. 6.374 pacientes asintomáticos”.

“Lamentablemente reportamos 10 fallecidos, sentimos esta pérdida y enviamos a familiares el abrazo solidario. 2 hombres de Miranda, una mujer de Miranda, una mujer y un hombre de Caracas, 2 mujeres de Sucre, un hombre de Anzoátegui, una mujer de Yaracuy y una mujer de Zulia”, acotó.

Ñáñez alabó a las denominadas “goticas milagrosas”. “Se han realizado 3.102.996 pruebas en todo el país. Ya están distribuidos en todo el territorio el poderoso antiviral Carvativir, dispuesto a salvar vidas, que se están aplicando a los pacientes en sus distintas fases, incluso a pacientes asintomáticos. Atacamos por todas las vías a este Covid, con las jornadas de desinfección”.

“Debemos recordar que hace 15 días aproximadamente Venezuela explicó a la OPS que no aceptaríamos la entrada de ningún medicamento que ponga en riesgo la salud de los venezolanos. No aceptaremos medicamentos que tengan efectos nocivos. No nos interesa la guerra por las vacunas, sino sanar a los venezolanos. Hemos hecho énfasis en la molécula DR-10, en el Carvativir, que dan muy buenos resultados y han sido probados. Vamos a adquirir todas las vacunas necesarias siempre que estas sean probadas de manera efectiva. Vamos a insistir en el método 7+7, hoy en el tercer día de cuarentena radical extendida y medidas de bioseguridad”, concluyó.

“Régimen atenta” contra la salud y vida de venezolanos al negar entrada de vacunas



El diputado de la AN electo en 2015, Ángel Torres, expresó este miércoles que el “régimen” de Nicolás Maduro “atenta” contra la salud y la vida de los venezolanos al negar entrada de vacunas Covax que está negociando el Gobierno interino de Juan Guaidó necesarias para cumplir con la demanda de inoculación en todo el país.

“El problema no es de política, es de vida o muerte. Nuevamente, el régimen atenta contra la salud y la vida de los venezolanos, al negar la entrada de vacunas para Venezuela. La vacuna y la pandemia no pueden seguirse tratando con cálculos políticos y propaganda. La prioridad debe ser la salud y la vida de los venezolanos”, posteó Torres vía Twitter.

El parlamentario recomendó que debe haber programas y un plan de vacunación “guiado por principios humanitarios, es la única forma que tenemos de garantizar que los venezolanos no sigamos padeciendo cada vez más la emergencia humanitaria”.

“Rechazar la entrada de vacunas para proteger a los venezolanos de más contagios y muertes, es un crimen. Al régimen no le importa que lleguen más vacunas a Venezuela porque ellos ya se vacunaron, mientras, el pico de contagios de Covid-19 aumenta cada día. El régimen niega la entrada de vacunas a Venezuela, el país con la mayor tasa de mortalidad de médicos en la región. Se niegan a recibir vacunas mientras los venezolanos sobreviven a esta pandemia en medio de una crisis humanitaria compleja”, finalizó Torres.