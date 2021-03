Adriana Azzi: Horóscopo del 25 de marzo de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 25 de marzo de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Esperanza.

Número de suerte: 358

No digas que no sin saber lo que es. Compras de alimentos en cantidad. Tendrás muchos deseos. Dedicadle más tiempo a tu casa. Estas haciendo algo nuevo. Energías positivas. Personas que te están ayudando te buscan. La suerte te trae cambios. Viaje a sitio de mucho calor.

Trabajo: Tendrás nuevas oportunidades de trabajo. Te separas de personas queridas por asunto laboral.

Salud: Depresiones.

Amor: Cuidado con tus pensamientos y lo que atraes. Nuevas ideas para hacer un cambio amoroso.

Parejas: Nuevas evolución en lo personal. Consigues algo económico que te da alegrías y seguridad para hacer cambios en tu vida.

Solteros: Nuevas aperturas. Llamadas. Firmas. Salidas en grupo. Celebraciones. Recibes un documento.

Mujer: Harás una conciliación con tu pareja. Algo que habías olvidado llega a tu vida de nuevo.

Hombre: Cuidado con el estrés o sustos. Todo sale bien. Deja los pensamientos negativo.

Consejo: La vida es una sola y se vive una sola vez.

Tauro

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 003

Llamadas impórtate. No hagas caso al chisme. Debes integrarte a un grupo. Tomas las decisiones importantes en tu vida. Algo que hiciste la vida te lo devuelve en dinero y cambios positivos. Nuevas oportunidades. No digas no sin saber que te ofrecen. Estas en una lucha donde todavía falta mucho.

Trabajo: Viajes por negocio. Hombre que te da apoyo económico. Beneficios. Cambio de oficina que te favorece.

Salud: Inestabilidad.

Amor: Debes hablar con la persona que estas, para que aclares las cosas. Reconciliación. Regalos.

Parejas: No dejes que el amor se valla de tu vida. Hecho curioso con una reunión familiar.

Solteros: Llamadas o mensajes que te llegan rápido. Te vas de un lugar donde logras algo. Mujer que te da buenas noticias.

Mujer: Serás invitada a una inauguración. Reunión familiar. Reconciliación. Nacimientos o embarazos.

Hombre: Busca a tu hermano (a) y dile por lo que estás pasando. No dejes que el pasado te envuelva.

Consejo: Deseos de escapar, no tomes decisiones apresuradas.

Géminis

Palabra clave: Ser.

Número de suerte: 619

Estarás fluyendo. Hay que respetar a los demás. Nuevas señales espirituales. Comunicación. Logros y éxito. Reunión con muchas personas jóvenes. Cierras algo que termina. Alguien negativo que sale de tu vida. Recibes un regalo. Protección. Tendrán bendiciones. Celebración familiar.

Trabajo: Asumirás nuevas tareas. Nuevos proyecto que debes enfrentar. No hagas las cosas de forma rápida.

Salud: Necesitas esparcimiento.

Amor: Alegría espiritual. Acuérdate el amor todo lo puede. Trabaja en lo que quieres para que lo logres.

Parejas: buenas noticias familiar. Llega a tu vida un nuevo camino espiritual. No escondas nada.

Solteros: Padre o familiar adulto que necesita de ti. Debes asumir tu responsabilidad.

Mujer: Dinero guardado que utilizas. No escondas una verdad. No ataques a los demás. Algo con pintura que inicias.

Hombre: Debes reflexionar. No controles a los demás. Viajes de ida y vuelta. Compra de vehículo.

Consejo: Utiliza tus habilidades.

Cancer

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 623

Limpieza espiritual. Asistes a una ceremonia. Ayuda espiritual o religiosa. Cambios en tu vida. Logras una estabilidad en tu vida. Recibes un mensaje especial cambios en tu vida. Defenderás algo que es tuyo y llegan a quitártelo. El amor está a tu lado y te da apoyo. Nuevos días de cambios

Trabajo: Reunión importante en la empresa donde estas para llegar acuerdo en mejora salarial.

Salud: Dolencias estomacales.

Amor: Calma deja que las cosas pasan. La luz o el sol salen para ti. Sal de la rutina. Tendrás un día especial.

Parejas: Celebraciones en familia. Decisiones positivas. Sale el sol con nuevas ideas.

Solteros: La productividad se activa. Se hace realidad un sueño. Escucha consejo. Ten firmeza en lo que quieres.

Mujer: Nuevas personas a tu lado. Concéntrate en lo que quieres hacer. Escucha tu intuición.

Hombre: Nuevas ideas que se activa. Conéctate con tuyo interno. Nuevas emociones. Cubres necesidades.

Consejo: Contrólate ante crisis.

Leo

Palabra clave: Aceptar.

Número de suerte: 513

Celebraciones alegrías. Matrimonio. Riquezas. Nuevas acciones. Estudios que terminas. Progreso. Ganas un dinero. Inversiones. Nuevas profesiones. Una pareja que te da la ayuda que necesitas para lograr algo y tener éxito en lo que estas emprendiendo. Invitación a una inauguración de un local.

Trabajo: Mejoramiento laboral. Nuevos inicios en lo profesional. Se acercan compañeros.

Salud: Alergias.

Amor: Te dirán cuanto te quieren. Buenas energías en el amor. Bendiciones por boda.

Parejas: Si puedes adelante que no te quedes detenido. Nuevos aprendizaje. Atiende a tu pareja.

Solteros: Estarás pendiente de viaje de un familiar. Algo con cambio de vehículo. Caminos abierto.

Mujer: Solucionas un problema familiar. Logras entendimiento con un grupo. Cuidado con lo que dices.

Hombre: Se más delicado con tu pareja. Llamada importante por un empleo. Preocupaciones. Angustia.

Consejo: Proyecta cosas positivas.

Virgo

Palabra clave: Ayuda.

Número de suerte: 729

Mujer embarazada o te dirán de un embarazo. Cambios en la rutina. Montos en un papel que te molesta. Un nuevo negocio no sabes si lo vas hacer. Nuevas presentaciones. Conversaciones en sitio oscuro de cuidado. Molestia por una casa desordenada. Te vas de un lugar con mucha molestia.

Trabajo: Tendrás sorprendentes ideas. Algo con mesa de computadora. Cuidado con firmas apuradas.

Salud: Cuidado con torceduras.

Amor: Buscaras la armonía en tu entorno. Grupo de vecinos que te buscan. Se hace justicia en algo.

Parejas: Trata de ordenar la casa. Saca lo que no usas o está roto. No tomes decisiones apresuradas.

Solteros: Busca el equilibrio en el problema que vives. Busca la solución sin estrés. Viajes.

Mujer: Ganancias. La suerte de tu lado. Solucionas muchos problemas económicos.

Hombre: Pon los pies en la tierra y ve con claridad las cosas. Ten confianza en lo que haces.

Consejo: No seas escéptico (a).

Libra

Palabra clave: Inseguridad.

Número de suerte: 513

Algo con unos sobres. Cambios en tu vida en lo internacional. Sacas personas de tu vida que no te funciona. Algo con una empresa nueva. Nuevos compañeros o amigos en un trabajo. Te vas de tu casa. El amor llega a tu vida. Compartes una ganancia con personas que trabajo contigo.

Trabajo: Apoyo económico de un jefe. Inversiones en prendas íntimas. Celos de compañero que molesta.

Salud: Dolor de cabeza frecuente.

Amor: Seducciones imprevista. Enamoramiento alocado. Estas pensando en una relación más seria.

Parejas: Debes tener paciencia. Has las cosas con calma. Cuidado con personas nuevas, que todo lo que brilla no es oro.

Solteros: Buenas noticias en lo laboral. Llegan cambios positivos. Alegrías. Has las cosas a tiempo.

Mujer: Únete a personas muy positiva. Cuidado con alguien que se queja mucho. Comida especial que asistes.

Hombre: Cuidado cuando manejes. No te deprimas. Utilizan la lógica. Cuidado en la calle.

Consejo: Pon empeño en tus metas.

Escorpio

Palabra clave: Volver.

Número de suerte: 119

Tendrás las herramientas en tus manos para algo que quieres hacer. Estarás pensando en tu futuro. Nuevas relaciones. Cambios. Un bienestar que llega a tu vida. Solucionas problemas económicos. Le dirás a personas que cada quien haga sus cosas o trabajo. Discusiones con extraños.

Trabajo: Te vas de un empleo sin pensarlo. Hecho con una carpeta. Organizas currículum.

Salud: Problemas de oído.

Amor: Pedirás tiempo para tomar una decisión. Te pedirán que regreses a una relación amorosa.

Parejas: Vences una dificultad en lo laboral. Escucha tu yo interno. Preparas actividades en grupo.

Solteros: No te quedes detenido (a). Conéctate con la paz que necesitas. Buenas ideas.

Mujer: Compra de un cuadro que querías. Cuidado con extensión eléctrica. Amigos que te apoyan.

Hombre: Te activas en lo económico. No seas tan negativo en lo que haces. Deja las dudas.

Consejo: Equilibrio interior.

Sagitario

Palabra clave: Mejorar.

Número de suerte: 518

Guardas un dinero. No quieres seguir con personas problemáticas. Le dirás a cada quien las cosas. Nuevas emociones. Algo se te da. Le das la espalda a una persona egoísta. Te separas de una relación problemática. Buscas a una amiga para que te ayude en algo que quiere.

Trabajo: Concretas una entrevista. Algo con moneda extranjera. Se expande la intelectualidad.

Salud: Dolencias en los pies.

Amor: Recibes una gran protección. Invitaciones que te agradan. Recibes un regalo de un anónimo.

Parejas: La estrella te acompaña en este día. Acuérdate de ayudar al que puedas. Aprende a perdonar.

Solteros: Debes trabajar la confianza. Te presentan un proyecto que no sabes que hacer.

Mujer: No te quejes tanto. Busca la armonía en tu entorno. Te ayudan en algo que quieres.

Hombre: Sentirás apoyo de un familiar en un negocio que inicias. Mujeres a tu lado que te apoyan.

Consejo: Piensa y evalúa cada meta que te propones.

Capricornio

Palabra clave: Organizar.

Número de suerte: 012

Te sentirás solo (a) pero no lo estás. Estarás cansado (a) de personas que lo que haces es discutir. Nuevas invitaciones. Cambios. No discutas con personas allegadas. Sentirás que todo lo haces tú. Compra de lencerías. Nuevos movimientos. Suerte en el azar. Nueva oportunidad para mejor.

Trabajo: Negocio que inicias muy productivo. La familia te apoya en un nuevo empleo.

Salud: Equilibrio.

Amor: regalo inesperado. Mujer esotérica que te ofrece ayuda. Nuevas cosas y caminos.

Parejas: No te quedes callado (a) di las cosas. Algo nuevo en tu vida. Gente joven que te esperan.

Solteros: Se multiplica lo que tienes en tus manos. Conéctate con personas del extranjero.

Mujer: Viaje que estas planeando. Piensas mucho para hacer las cosas. Algo que llega rápido.

Hombre: Estarás manejando de noche ten cuidado. Debes enfrentar las situaciones no te escondas.

Consejo: Los demás no tienen la culpa de tus malos humores.

Acuario

Palabra clave: Feliz.

Número de suerte: 373

Madre que te apoya en algo. Cambios y nuevas decisiones. Estarás preocupado por dinero o cheque que no has podido cobrar. Nuevas emociones. Compras y ventas. Viajes con la familia que se planifica en perfecto orden. Cambios en tu casa necesaria. Poder monetario.

Trabajo: Alegrías en tierras frías por un empleo. Deuda pendiente. Nueva tecnología en tu entorno.

Salud: Desequilibrios emocionales.

Amor: Debes hacer un descanso en tu vida. Una persona que te mira mucho cuidado no te conviene.

Parejas: Ayuda a quien te necesita. Bendiciones de tus santos. No estás seguro (a) en negocio.

Solteros: El amor llega pero no quieres ver nada ni nadie. Llega a tu vida alguien especial.

Mujer: Vences obstáculos. Personas a tu lado que te apoyan. Conquistas a una persona que te gusta.

Hombre: Hombre joven que te busca por un empleo. Pendiente con llamadas. La suerte a tu lado aprovéchala.

Consejo: Ayuda sin pedir nada a cambio.

Piscis

Palabra clave: Callar.

Número de suerte: 319

Debes sentirte fuerte. Estarás en la búsqueda de un nuevo rumbo a tu vida. Nuevas decisiones. Celebraciones. Algo que cambia que te favorece. Comida especial. Familiar que triunfa en algo que hace. Recibes un regalo importante. Debes estar con personas influyente.

Trabajo: Te piden colaboración unos jefes, que no quieres aceptar. Te activas con un grupo de trabajo.

Salud: Necesitas hacer relax.

Amor: Nueva oportunidad en lo amoroso. Cuidado con terceros en tu vida amorosa. Día muy positivo.

Parejas: Evita la frialdad ante ese amor. El estrés te está ahogando. Busca ayuda profesional.

Solteros: No seas caprichoso (a). Cuídate de gastos innecesarios. Nuevas tendencia en lo laboral.

Mujer: Molestia en lo laboral por injusticia. No culpes a otros de tus propios errores. Estabilidad amorosa.

Hombre: Seguridad con personas a tu lado. Nuevos inicio en los estudios. Mucha preocupación familiar.

Consejo: No te dejes llevar por depresiones.

