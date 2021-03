Tomar café antes de hacer ejercicio te ayudaría a bajar de peso

El café es posiblemente una de las bebidas más populares de todos los tiempos, su textura y aroma lo convierten en el favoritos de muchas personas, lo cual puede aumentar ahora que se ha descubierto que puede ayudar bajar de peso.

Tomar café por lo menos media hora antes de realizar algún tipo de ejercicio sería fundamental para quemar grasa de forma mucho más rápida, así lo comprueba una investigación en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition.

El estudio liderado por la Universidad de Granada, descubrió que la cafeína ayuda a maximizar la oxidación de grasas durante cualquier tipo de actividad física, sin embargo, esto puede aumentar cuando se trata de ejercicios aeróbicos.

Los expertos encontraron que combinar el café con un entrenamiento de moderado a intenso por la tarde, tiene muchos mejores resultados a la hora de estar en la búsqueda a de bajar de peso.

Además, este estudio también encontró mejores resultados en el ejercicio para bajar de peso, cuando se realizaba en ayunas, sin embargo, los expertos aseguran que esta práctica tiene sus ventajas, pero también sus desventajas.

Esta no es la primera vez que el café se convierte en una clave para el control del peso, pues un estudio del 2019 en la Universidad de Nottingham, comprobó que el café puede estimular la grasa marrón del sistema, lo cual puede ayudar a prevenir la obesidad y la diabetes.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial