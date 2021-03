Colombia Gabriel Vallejo calificó de «esperpento» idea de paridad

Por medio de un video que se viralizó en las últimas horas, se dio a conocer que durante una sesión en el Congreso de la República en la que se discutía la idea de paridad en las convocatorias públicas para magistrados, el representante a la Cámara del Centro Democrático -CD-, Gabriel Vallejo, emitió fuertes críticas y hasta la calificó de “esperpento”.

Y es que en el video, el representante del CD manifestó que: “Lo que ustedes quieren llevar es a que la mitad de los jueces de este país sean hombres y la mitad sean mujeres porque a ustedes les parece que esa es la equidad de género que nos quieren imponer, yo nunca había escuchado eso (…) Nos seguimos equivocando en los temas de paridad, al país no nos pueden volver mitad a mitad (…) Yo sí necesito decirle a los colombianos que esa visión es absolutamente, en mi opinión, traída de los cabellos, porque nos quieren imponer una igualdad material inexistente entre el hombre y la mujer, nos está llevando, en mi opinión, a una destrucción de la unidad nacional”.

Asimismo, el representante Vallejo pidió que no se tomaran estas decisiones a “la ligera” y cuestionó que: “Cómo van a obligarnos a tener una rama judicial integrada mitad hombres mitad mujeres, porque aquí les parece, a algunos o a algunas, que ese es el número ideal y perfecto. ¡No!, esa igualdad material, en mi opinión, viola los principios constitucionales y lo que hace es retroceder años a las libertades que habíamos ganado como país y que han ganado las mujeres”; además, recalcó que para él, eso es “absurdo”.

Finalmente Vallejo remató con que “ojalá no permitamos semejante esperpento en la democracia colombiana”. Es de resaltar, que el representante fue muy criticado por estos pronunciamientos y hasta dicen que “no conoce la historia”.

Críticas a Gabriel Vallejo y cuestionamientos sobre sus palabras:

Entiéndase que Gabriel Vallejo no conoce la historia, no ha estudiado, la universidad no pasó por él, en definitiva NO ENTIENDE el concepto de discriminación positiva ni su base conceptual. No importa cuánto le expliquen de forma racional y sustentada. Al señor no le da el 🧠

— Catherine Juvinao C. (@CathyJuvinao) March 25, 2021