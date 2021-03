Copei (TSJ) rechaza presentación del Proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, por parte del PSUV

Copei rechaza presentación del Proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales, por parte del PSUV

Nota de Prensa ,. Miguel Salazar, presidente nacional del Partido Demócrata Cristiano Copei y Diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que la presentación de la Ley Orgánica de Ciudades Comunales por parte del Psuv, es considerado como un instrumento partidista, debido a las fallas que han presentado los más de 3.200 Consejos Comunales en todo el país, quienes también padecen la crisis que enfrenta Venezuela.

«La creación de las ciudades comunales atenta principalmente contra la unidad política primaria, su creación está orientada a conformarse como un órgano partidista del Psuv buscando ocultar los fracasos en la búsqueda de soluciones a los problemas de los venezolanos», expresó el Diputado Salazar este miércoles a través del programa radial Posdata Pública.

De igual modo, especificó que entre los principales afectados, de aprobarse dicha Ley, se encuentra el ciudadano venezolano, pues «la burocracia para resolver los problemas de las poblaciones donde estén circunscritas las ciudades comunales seria inmensa y los mismos no tendrían solución por el solapamiento de competencias entre el Municipio y la Ciudad Comunal», aseguró Salazar.

Precisó que dicha Ley generaría un paralelismo de poder, pues se crearían estructuras partidistas locales que, a su juicio, reemplazarían los poderes públicos nacionales del país.

«En ninguna parte de la Constitución se establece la construcción de una sociedad comunal, de un estado comunal, ni del socialismo bolivariano», expresó.

Con esta nueva Ley, el Psuv busca crear un “Estado Paralelo” al que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Reiteró que la única manera de enfrentar la imposición de esta Ley de Ciudades Comunales, es mediante la participación, “el ciudadano debe entender que es su responsabilidad el proteger a la unidad política primaria de la nación, que es el municipio» además reiteró, «donde tengamos gobiernos municipales no será posible la implantación de este modelo partidista del Psuv, y es que esa protección se logra votando masivamente y colocando a ciudadanos diferentes a los que impulsa el Psuv”, sentenció.

«Impulsaremos igualmente el que la Ley de ser aprobada por la mayoría existente en el parlamento nacional, sea sometida a un referéndum aprobatorio tal como lo establece el artículo 16 de la CRBV, ya que la ley a todas luces impulsa la creación de Territorios Federales», agregó.

Por otra parte, señaló que a partir del pasado 6 de diciembre la tolda verde se ha dedicado a la construcción de la Unidad Superior por Venezuela, movimiento en el que actualmente participan al menos 15 organizaciones políticas con el objetivo de presentarle al país, no solo candidaturas únicas, sino un proyecto de país que permita enfrentar la crisis que afecta a millones de venezolanos.



