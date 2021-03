Terribles consecuencias de no desmaquillarte a diario

Si maquillarse es todo un reto para las mujeres, imaginate desmaquillarte. Es necesario lavarnos correctamente la cara con una perfecta rutina de limpieza facial. ¿Acaso sabes qué le ocurre a tu cutis si no lo haces?

5 consecuencias en tu piel si no te desmaquillas a diario

1. Poros tapados: al no desmaquillarse correctamente haces que la suciedad, sudor y cualquier cosa a la que expones a tu piel se quede acumulada toda la noche. Por eso, cuando te desmaquillas, recuerda hacerlo muy bien: primero con agua micelar y luego con agua y algún limpiador especial para tu piel.

2. Bye a pestañas bonitas: podremos dejar la base o el labial, pero nunca unas pestañas bonitas. Al no limpiarse adecuadamente solo hacemos que se deshidraten y se caigan más fácil. Para limpiarte los ojos, es necesario algodón y un desmaquillante para ojos bifásico ya que elimina el maquillaje instantáneamente, de manera efectiva y sin frotar.

3. Aceleras la aparición de arrugas: al no desmaquillarte, haces que la piel luzca con menos elasticidad y todo ese maquillaje se convierte en posibles arrugas futuras. Para combatirlo, debes agregar un serum en tu rutina facial de limpieza y skincare. Luego de limpiarte perfectamente, coloca unas dos o tres veces por semana un poco de serum que te ayude a combatir las pequeñas arrugas apenas lleguen a tu vida. Si tienes menos de 30, puedes reemplazar el ácido hialurónico por vitamina C ya que la piel no necesita productos tan fuertes aún.

4. Piel seca: al tapar los poros de la piel y no dejar que descanse como se debe en las noches por los residuos de maquillaje, lo único que conseguimos es hacer que tenga una apariencia de resequedad. Para eso puedes recurrir a un limpiador que te ayude a combatir la resequedad y una crema que ayude a humectarse también.

5. Llegada de espinillas: al no limpiarnos la cara correctamente, hacemos que toda esa grasa y suciedad del día se queden acumulando bacterias, provocando la aparición de espinillas. Para eso es necesario que luego de la rutina de limpieza te pongas un producto que te ayude a reducir imperfecciones y mejorar la corrección de marcas que deja el acné al paso del tiempo o incluso destapar los poros.

Por: Reporte Confidencial