“Ella es una mala persona”

Recientemente en una entrevista para televisión, el español Colate, ex novio de la cantante Paulina Rubio, dejó en claro su pensamiento sobre la actriz venezolana Marjorie De Sousa debido a la polémica que ha sostenido los últimos años con su ex pareja Julián Gil por la custodia de su hijo Matías.

En medio de su entrevista para el programa Hoy Día, el español dijo que Marjorie es una “mala persona” por no dejar que su hijo pueda disfrutar de una relación sana con su progenitor, sino que al contrario insiste en negarle este derecho que le corresponde.

“Es una mala persona, es una mala madre y lo estamos viendo todos (…) Le está haciendo daño a su propio hijo, eso no es de buena persona (…) No, no es buena onda”, expresó sobre la actriz venezolana cuando fue cuestionado sobre el tema

Dijo que desde su punto de vista De Sousa debería dejar que Matías pueda convivir con Julián Gil y dejar en un segundo plano los pleitos entre ambos.

Colate dijo “Deja que el niño vea a su padre, luego pelea con el padre lo que quieras y tirale a la cabeza lo que quieras, pero deja el niño que vea a su padre”.

