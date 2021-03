Exclusiva ND | ¿Es cierto que hay una privatización de Pdvsa en puerta?

Desde hace días ha venido resonando ampliamente una “privatización de Pdvsa”, en un intento del gobierno de Nicolás Maduro por recuperar la única industria que puede sacar del atolladero económico al país. ¿Pero es cierto?

Esta semana, el medio La Razón publicó que en Miraflores, funcionarios del gobierno socialista estarían negociando con actores extranjeros la privatización de la industria.

“En Caracas se vienen realizando reuniones entre ejecutivos de diversas regiones del mundo y la dictadura de Maduro. Los inversionistas vienen atraídos por la riqueza en el subsuelo y las posibilidades de acordar nuevos negocios (…) Estas primeras inversiones se concentrarán entonces en pequeñas compañías petroleras que, amparadas en la Ley Antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en octubre de 2020, perseguirán la evasión de las sanciones decretadas por Estados Unidos”, dijeron.

Recurrimos al economista y profesor universitario Luis Oliveros, quien en declaraciones a ND descartó por completo una privatización, por cuanto el pésimo estado de la industria la coloca en el “peor momento” para negociarla. Afirma que lo que se discute, en realidad, es una mayor participación de la empresa privada.

“¿Una privatización de Pdvsa? No. Yo no lo creo. Lo que va a haber es una flexibilización y mayor participación de la empresa privada en el marco de la Ley Antibloqueo, pero para nada, yo creo, puede haber una privatización de Pdvsa. El gobierno no va a privatizar Pdvsa, no puede. En este momento, no está en la ideología, no creo que los militares vayan a aplaudir esa decisión, no tiene sentido, este es el peor momento en la historia para privatizar a Pdvsa, el valor de la empresa es muy bajo, está produciendo muy poco, es víctima de sanciones, hay un deterioro importantísimo, una fuga de recurso humano importante. No creo que vayan a privatizar Pdvsa”.

A juicio de Oliveros, no es criticable que la administración de Maduro quiera aumentar la producción de crudo, aunque opina lo contrario del secretismo de cómo se planea hacerlo.

“Maduro no está negociando ninguna privatización, sino aumentar el porcentaje accionario de las empresas privadas dentro de las mixtas, darle mayor participación a la empresa privada, cosa que no es criticable. Que no se haga con transparencia, que pueden haber instituciones que no participen en el proceso, está bien, es criticable; pero no se puede criticar que desde el gobierno se quiera aumentar la participación privada de la industria, es algo que veríamos todos con buenos ojos porque Pdvsa no puede sola, hace falta mucha plata y hay sanciones”, señaló.

Y aseguró que se trata de darle algunas áreas que los privados puedan explotar y comercializar los crudos, conseguir combustible. “Sería una buena idea y una buena noticia para los venezolanos”, indicó.

“Pero privatizar Pdvsa”, insistió, “está descartado”, pues “más inteligente es llamar a los privados para que participen en producción y varias áreas de la industria, reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para que puedan tener la mayoría accionaria en las empresas mixtas”.

E/S privatizadas

No dejamos de preguntarle a Oliveros su visión de las estaciones de servicio privadas, operando desde hace meses en las bombas donde se vende la gasolina iraní a “precio internacional”.

“El gobierno se las quitó a unos privados, para dársela a otros. Más allá de las formas, que no fueron las más adecuadas, el Estado, Pdvsa, es la dueña de esas E/S y al final decide a quién dársela”, señaló.

Y argumentó que “eso (las E/S) sí se podría privatizar sin ningún tipo de problemas. Pdvsa pudiera privatizarlas y mejorar su flujo de caja vendiendo esas estaciones, porque lo que han hecho es entregar concesiones. Yo no vería nada de malo si se comienzan a vender”, precisó.

Producción

Luis Oliveros señala que Pdvsa puede terminar el año produciendo no menos de 750 mil barriles diarios de crudo, siempre en condiciones “medianamente normales”; y que incluso se pudiera duplicar el año que viene, pero si hay flexibilización de las sanciones, ya que con ellas “es prácticamente imposible que Pdvsa aumente la producción”.

“Producir 3 millones sí nos llevaría entre 5 y 10 años dependiendo de quiénes están en el poder en Venezuela, cómo sería el apetito de inversión del resto del mundo hacia Venezuela. Sin sanciones, pudiera llegar en menos de un año, a mediados del año que viene, superar el millón de barriles”, indicó.

Consenso gobierno-oposición

Oliveros afirma que hay muchos que están trabajando en lo que se debe hacer para recuperar la industria, incluyendo a funcionarios del gobierno, y de hecho, deslizó que “hay un consenso de más del 80% entre gobierno y oposición sobre las cosas que hay que hacer dentro de la industria para poderla recuperar”.

El experto estima para el corto plazo que haya mayores incentivos para la empresa privada para que entren en el negocio petrolero, además de límites para que los privados puedan estar en las empresas mixtas.

También, dijo, que sean levantadas o parcialmente levantadas las sanciones y que hacia el segundo semestre más empresas petroleras estén actuando en Venezuela.

“Si el tema con EEUU continúa, esperaría que Pdvsa busque socios e Turquía, China, Rusia, pero antes que todo, tendría que haber una reforma importante de la Ley de Hidrocarburos, para que sepan que tienen un marco legal con el cual trabajar”, finalizó.

@jherreraprensa.