La novia de Dave Capella estremece las redes tras recaída: ‘Por favor David, despierta’

El reconocido conductor de origen venezolano Dave Capella, continua dando la batalla por recuperarse del Covid19 enfermedad que hace poco acabó con la vida de su padre, Ulises Capella. La actual pareja del criollo, Yerardy Montoya informó sobre la recuperación del presentador del programa «Portadas».

A través de su cuenta de IG, la modelo venezolana subió una fotografía junto a Capella desde la habitación de la clinica donde se encuentra hospitalizado, y contó que cuando fue a visitarlo el pasado 17 de marzo él pudo levantarse de su silla de ruedas y dar varios pasos.

Al pie del post, escribió: «Esta foto fue el miércoles 17/03/21 mi amor, recuerdo que estabas ansioso porque llegara rápido a la habitación… querías darme la sorpresa de verte sentado en tu silla de ruedas… y no solo eso, te paraste y diste 3 pasos solito!!! Estaba tan feliz de verte progresando y ver tu hermosa sonrisa… Con tus ojos llorosos me dijiste: ‘Estoy sufriendo mucho mi amor, pero la semana que viene me voy de aquí y estaré a tu lado con mis peluditos’ y te juro que apostaba todo porque así fuera.. porque estuvieses ya aquí en tu hogar!».

Seguidamente, la joven informó sobre la recaída que tuvo Dave «No puedo describir lo que siento al ahora ir a verte y no poder escucharte.. verte acostado, conectado a tantos aparatos.. es un dolor muy grande. Pero se David, se que me escuchaste.. se que quieres despertar! Porque me apretaste la mano cuando te decía que Te Amaba y te estaba esperando.. Se que las oraciones y toda la energía de tus familiares y amigos están llegando a ti, y eso te dará fuerzas para superar todo esto».

«Te amo @davecapella quiero ver tu mirada brillante nuevamente , quiero que hagas realidad todos esos sueños que aún tienes por cumplir… Tu querías hacerme mamá este año, ese era nuestro gran anhelo! Por favor David, despierta!!! Te estamos esperando», finalizó.

Redacción GossipVzla

