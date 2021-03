María Corina Machado: El propósito es la liberación de Venezuela, no una elección #24Mar

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, compartió a través de sus redes sociales un video donde condenó a quienes negocian por “condiciones mínimas” en el país, tomando en consideración que Venezuela atraviesa por una crisis aguda en todos los sentidos.

“El propósito es la liberación de Venezuela, no una elección. La elección (libre y justa) es un mecanismo para la liberación. Si no te gusta ese mecanismo, propón otro. Pero, por favor, deja de decirnos qué hay que hacer y qué no. Dinos cómo, por amor a Cristo”, expresó Machado.

Hizo un llamado a los venezolanos y a los dirigentes políticos del país a “poner los pies en la tierra” ante las irregularidades que se evidencian en el país, ya que considera que Maduro “le declaró la guerra” a la población.

Desde su perspectiva, el régimen de Nicolás Maduro utiliza el sufrimiento de los venezolanos como “un arma de control social y de negociación”.

“No hay nada que legitime más a la tiranía, que dé una imagen de normalización y apaciguamiento, que una farsa electoral, pero te pregunto: ¿Estas son elecciones o son asignaciones? Quienes están negociando con la tiranía supuestas condiciones mínimas lo que están es buscando asignaciones mínimas para ellos”, dijo María Corina Machado sobre sus planes de elecciones en el país.

María Corina Machado se refirió directamente a los venezolanos: “Yo te convoco a avanzar por la ruta dura y la correcta, a luchar, a no caer en trampas, a no resignarte a jaulas más grandes y cómodas”.

“Un secuestrador sólo negocia cuando se siente rodeado, cuando sabe que no tiene escapatoria. Sin fuerza coercitiva, sin amenaza real, jamás va a soltar a los rehenes, y muchísimo menos si quienes negocian son también rehenes”, expresó la dirigente política.