México | Ya empezaron

El Pico del Pollo |

Por: Alfredo Albíter Sánchez

¡Buenas tardes, hablamos del call center -fulano de tal- no le quito más que dos minutos para una encuesta de respuestas sencillas! La verdad es que como tomaron a este alado en sus dos minutos de ausencia mental, pues la única respuesta procesada por las tres neuronas activas fue, va.

¿Por quién votará en la próxima elección? Perdón, perdón, ¿acudirá a votar?, claro. ¿Por quién votará? Bueno pues. Sí ya sé que el voto es secreto, pero sólo es una referencia. Pues en atención a esa referencia te puedo decir, contesté y me adelanté, que sí, ya sé por quién no votaré, pero aún estoy madurando a quién daré mi sagrado sufragio. ¿tienes alguna sugerencia?, dije muy seguro de mí.

¡No, no!, bueno si me lo pregunta nada más haría un par de observaciones que quizás, le podrían ayudar a tomar la decisión de por quién votará. ¿Le parece? Venga. ¿Es beneficiario de algún programa? Sí. Pues mire si no vota por quien le está dando ese apoyo, podría ser el siguiente quien determine quitarlo.

Ya sabe cómo es eso de la política y entonces por buscar otra opción, pues se termina por perder lo que se tiene. Sólo es una reflexión, no digo que vote por el partido del presidente, no.

Hágalo por quien usted vea es la mejor opción, pero no cree que es mejor mantener lo ya conocido, a experimentar con algo que ya tuvo su opción y lo único heredado fue una estela de problemas.

Ya ve cuánto nos está costando salir adelante, romper con viejos vicios, Sinceramente yo no quiero regresar a lo mismo. Oye “compa”, detuve plan oral de convencimiento. Dime cinco razones, con bases sólidas, para votar por la opción que me estás insinuando. Este bueno, sólo fue reflexión.

La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen que enhorabuena por Traxión, compañía con servicios de punta a punta en la cadena de suministro que, el año pasado logró resultados históricos en cuanto a crecimientos de flujo operativo, ingresos y utilidad neta, cuyas alzas fueron de 18%, 17.6% y 47.3%, respectivamente.

Pues ahora su presidente Ejecutivo, Aby Lijtszain, fue honrado por la International Road Transport Union (IRU) dentro del ‘Top Road Transport Manager’, como uno de los altos directivos que destacaron por proporcionar soluciones modernas, mientras salvaguardan el medio ambiente, la seguridad vial y la productividad; pero eso no es todo, ya que también se les reconoce por alentar iniciativas que impulsen el desarrollo de sus integrantes.

Ante ello, la cabeza de la empresa aseguró que han reforzado sus estrategias de sostenibilidad al centrarse en tres ejes: gobernanza, colaboradores y planeta; motivo por el que agradeció la postulación a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que lleva Enrique González Muñoz. Por hoy cierro pico. Shalom.

Mi correo es: [email protected]

