Rajon Rondo es enviado a los Angeles Clippers por Lou Williams

El base estelar Rajon Rondo aterrizó en los Angeles Clippers a cambio del veterano Lou Williams en la NBA.

Luego de desearlo muchos elogios y rumores, Rondon llegó a los Clippers desde los Hawks de Atlanta por el veterano y dos veces sexto mejor hombre de la NBA, Lou Williams, y dos picks de segunda ronda.

Las relaciones de Rajon Rondo con los Hawks de Atlanta nunca fue buena, el esquema de ambas partes no combinaban.

Estamos hablando de un cuatro veces all-star, campeón de robos en el 2010, tres veces campeón de asistencias, dos veces campeón de la NBA y 4 veces mejor quinteto defensivo.

Lou Willaims estaba promediando 3.9 puntos con 3.5 asistencias en la NBA 2021, mientras que Lou Williams garantizaba 12 puntos, 3.4 asistencias y 2.4 rebotes por juego, en cuanto a numeritos entonces Williams estaba haciendo las cosas mejor.

Aquí el reporte:

Hawks are trading Rajon Rondo to the Clippers for Lou Williams, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021