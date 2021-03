‘ Sen Çal Kapımı’ podría terminar en mayo

Malas noticias para los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Love is in the air podría tener ya fecha para su final. Según ha publicado el medio turco TV100, la telenovela turca terminará a finales de mayo junto con otras ficciones del país. Los malos datos de los últimos episodios -comparados con los que conseguía al inicio- habrían provocado que la serie no fuese renovada por una segunda temporada. Esto se suma a los rumores que venían circulando en redes sociales que aseguran que terminará con 50 episodios. Actualmente van por el capítulo 37, por lo que, si es cierto, debería terminar a finales de junio.

Sea verdad o no, los rumores acerca del final de Sen Çal Kapimi son cada vez más fuertes. La serie está rodeada de este tipo de comentarios desde hace varios meses, cuando la audiencia comenzó a bajar y, ya que no termina de recuperarse, las dudas sobre su continuación se hacen evidentes. Los protagonistas han declarado en múltiples ocasiones que dichas especulaciones son falsas y que los productores de la ficción no piensan en poner punto y final a la historia de amor.

Sin embargo, los datos no paran de bajar. Los guionistas han intentado captar al público con un sorprendente giro de guion -del que no vamos a decir nada para no destapar ningún ‘spoiler’-, pero no ha funcionado y la audiencia continúa siendo peor de la esperada. La última semana conseguía reunir a 3,31 millones de espectadores frente al televisor, situándose en el puesto 11 de lo más visto ese día. Está muy lejos de los 8,82 que conseguía en septiembre, cuando pasaba por su mejor momento.

Esto no es, ni mucho menos, un fracaso para Love is in the air. Hay que recordar que la ficción fue creada como una serie de verano y su final iba a coincidir con la llegada del otoño. La buena acogida y la popularidad de los actores hicieron que la cadena la mantuviese en antena y, aunque finalice próximamente, ya habría alargado su historia varios meses más de lo pleaneado.

Dicho esto, hay que señalar que ninguna de esta información es oficial. Los actores mantienen que la serie va a continuar y los productores permanecen en silencio, centrados en que cada sábado haya un nuevo capítulo en Fox, la cadena turca que alberga la historia de amor de Eda y Serkan Bolat.

En España las cosas son diferentes. Si la novela se termina en mayo o junio, aún nos quedarían muchos meses por delante para disfrutar de la florista y el arquitecto. Ahora mismo los fans de Eda y Serkan Bolat están preocupados por la incapacidad de reconciliación de los protagonistas. Ellos saben que lo que sienten por el otro no se ha perdido, pero no paran de enfrentarse a contratiempos que hace imposible que vuelvan a tener una relación.

Sensacine