El smokey eyes es un look de maquillaje atemporalmente estupendo y clásicos. Es ideal para la noche, pero incluso se puede reelaborar para el día. Muchas mujeres tienen miedo de probar este estilo; no te preocupes, hoy te enseñaremos cómo combinarlo fácilmente con tu color de ojos. ¡Serás una reina del make up!

Cómo combinar el smokey eyes con tu color de ojos.

Smokey eyes para ojos marrones

Los ojos marrones se ven bien con casi todos los looks de smokey eyes, pero resaltan más cuando se combinan con tonos vibrantes. En lugar de usar el negro tradicional, considera, por ejemplo, probar un púrpura más moderno.

Para ello, comienza por aplicar un poco de sombra color orquídea o violeta en tus párpados. A continuación, mezcla un rico tono de ciruela en los pliegues de tus ojos, asegurándote de combinarlo con la sombra anterior. Luego aplica delineador de ojos negro en la línea superior e inferior de las pestañas antes de terminar con dos capas de rímel.

Smokey eyes para ojos azules

Como el naranja es el color opuesto al azul en la rueda de color, son tonos complementarios, lo que significa que el bronce a base de naranja y el azul se ven perfectos cuando se emparejan, según reseña el portal The Trend Spotter.

Comienza con una sombra de ojos a base de crema en color bronce claro u oro. Utiliza un pequeño pincel redondo para aplicar la sombra en los párpados, desde las pestañas al pliegue. Usa el dedo anular para mezclar suavemente los bordes de la sombra y presionar en las esquinas internas de tus ojos.

Ahora usa sombra de ojos color bronce y aplícala por encima del pliegue de los párpados, en la esquina exterior del ojo y a lo largo de la línea inferior de las pestañas. Luego mezclalo con resaltador a lo largo del hueso de la ceja y en las esquinas internas de los ojos.

Aplica delineador de ojos marrón en los párpados superiores antes de terminar con una capa de rímel negro en tus pestañas.

Smokey eyes para ojos grises

En los últimos años, la tendencia en maquillaje se tornó a la sombra de ojos burdeos. Antes le tenían miedo porque los expertos consideraban que los ojos «parecían manchados de sangre».

Empieza usando una brocha plana para distribuir la sombra de ojos burdeos en los párpados desde las pestañas hasta el pliegue. Luego usa una brocha pequeña en ángulo y aplica la misma sombra a tu línea de pestañas inferior.

Usa una brocha suave para aplicar una sombra marrón cálida mate o melocotón por encima del pliegue del ojo, mezclándose con el burdeos en un movimiento de barrido. Termina con dos o tres capas de rímel negro y combina todo con unos labios de efecto nude.

Smokey eyes para ojos verdes

Añadir sombra de ojos esmeralda a tus ojos verdes creará un resultado impactante. Emocionante, sensual y romántico, este hermoso color es perfecto para ocasiones especiales.

Comienza aplicando sombra de color piel en tus párpados, así como en las esquinas internas de tus ojos. Luego usa un pequeño pincel redondeado para aplicar tu sombra esmeralda en la esquina interna de tus ojos para distribuirla a través de tus párpados.

Aplica una sombra mate marrón oscuro en la esquina exterior del ojo y mézclala con la esmeralda. Usa un pincel en ángulo para crear una curva en la esquina exterior de tus ojos con una sombra negra mate. Mezcla de nuevo a través del pliegue.

Finalmente, aplica la sombra esmeralda a tu línea de pestañas inferior, añadiendo la sombra marrón a la mitad exterior, y termina con delineador de ojos negro y rímel.

Por: Reporte Confidencial