Unión y Progreso propone 4 puntos para una negociación que permita rescatar el país, según Mercedes Malavé

La coordinadora nacional de Unión y Progreso, Mercedes Malavé, presentará un documento donde se plantean cuatro puntos para que se dé un acuerdo entre la administración de Nicolás Maduro y el Gobierno interino de Juan Guaidó y así terminar con la crisis.

Durante una entrevista en Unión Radio, Malavé destacó que ya que el diálogo y la negociación que son términos propios de la política «están calando» en la opinión pública, el siguiente paso es construir una agenda factible para llevar a cabo una negociación eficaz entre ambos sectores de la vida política.

En este sentido, adelantó que durante los próximos días, Unión y Progreso emitirá un documento que recoge 4 puntos esenciales para desarrollar el diálogo con mediación internacional, ya sea con el Grupo de Lima o con cualquier otro que entienda y comparta cuál debe ser la posición inteligente para darle fin a este conflicto.

Precisó que el primer punto es la agenda económica, para evitar que la producción nacional siga decayendo y ayudar a levantar el parque industrial del país, rehabilitar la industria petrolera, las chatarras en las que se han convertidos las empresas básicas de Guayana.

«¿Cuáles van a ser las medidas para evitar la devaluación del bolívar y frenar la hiperinflación? Esos deben ser los acuerdos, con la gente más capacitada. Sabemos que para que la agenda económica sea viable necesitamos mucho financiamiento internacional, y hace falta mucha confianza y que los organismos tengan garantía de que lo que van a invertir en Venezuela va a terminar en buen puerto; necesitamos garantes, porque el gobierno solo no es garante de nada», sentenció.

El segundo punto es la agenda social en el contexto de una crisis humanitaria compleja en pandemia. «Hemos hablado de la necesidad de establecer un gobierno de emergencia económica y social que garantice -mientras se recupera la economía- que en los próximos meses tengamos posibilidad de resolver el problema de la vacunación, los servicios básicos y demás padecimientos que aquejan a la población».

Lamentó que las redes sociales «se están convirtiendo en un una cartelera de padecimientos de personas pidiendo ayuda: pacientes con cáncer, pacientes renales, familias enteras que no tienen que comer, con covid-19. Y consideró «este problema social hay que atenderlo de inmediato; va de la mano de la agenda económica y de inversión y tiene que ver con salvar la vida de los venezolanos».

Sin embargo, acotó que la diatriba no debe ser «si los fondos son de éste o del otro», sino entender que esto no es solo un problema de fondos sino de cómo lograr el reconocimiento de un gobierno que sea capaz de resolverle los problemas de la gente. «No es darle los recursos a Guaidó o a Maduro, sino conseguir que la estructura de gobierno merezca la confianza y sea reconocido como un solo gobierno que enfrentará temas sociales con la ayuda, por supuesto, de organismos internacionales y todo el que pueda ayudar a resolver esta agenda social.

Malavé recalcó que este punto de la propuesta solo será posible con la participación de expertos, de todos los organismos del gobierno, de todas las ramas del poder público, de la Fuerzas Armadas.

El tercer punto es la crisis política institucional: en diciembre hubo unas elecciones. Esa Asamblea Nacional que se eligió puede tener toda la legalidad en el territorio nacional, pero carece de legitimidad, no solo a nivel internacional sino que carece de legitimidad en el pueblo, en el soberano, que no se sintió convocado, no le produjo confianza ninguno de los factores que estaban allí en la contienda electoral.

«Es imprescindible recuperar la institucionalidad democrática a través de otros mecanismos y esos son los acuerdos para conseguir la vía electoral y legitimar la vía electoral para elegir a cualquier autoridad en Venezuela. No puede haber un arrebato electoral sino un proceso que permita la participación de todos y que se respeten los resultados en cada una de las elecciones», estimó.

El último punto es garantizar los DDHH. «El gobierno debe buscar los mecanismos que le permitan ser garantes de los DDHH -porque ahorita no lo es-, vemos lo que está ocurriendo en Apure, lo que está ocurriendo en la cota 905 y concluimos que no son garantes de nada, por más cuerpos de seguridad que tengan. Hace falta un acuerdo para que se garanticen los DDHH como tantas veces ha insistido la Alta Comisionada Michelle Bachelet».

Nota de prensa