Vacunaron a más de 60 niños contra diversas patologías en Cúa

En el municipio Rafael Urdaneta en el estado Miranda realizaron jornada de despistaje y desinfección para contrarrestar la Covid-19. Así mismo, más de 66 niños y niñas han sido inmunizados contra diversas patologías.

Información de: Últimas Noticias.

La doctora Mireya Quevedo, directora del Área de Salud Integral Comunitaria (Asic) Lecumberry, indicó que el personal de salud del Asic se desplegó por el sector 19 de Abril en Cúa.

Los vacunados son niños entre 0 meses a 5 años. Recibieron las dosis de polio, hepatitis, pentavalente y toxoide

“Las vacunas colocadas son para brindar inmunidad a los consentidos de la casa, a fin de prevenir diferentes patologías. Formamos una gran brigada integrada por el personal médico venezolano y cubano, el plan Parto Humanizado, el Movimiento Somos Venezuela y funcionarios de Proteccion Civil, quienes se encargan de realizar las desinfecciones”, destacó Quevedo.

Asimismo la profesional de la salud invitó a la población a tomar sus precauciones para evitar el contagio de la covid-19, a través de la concientización del uso correcto del tapabocas, el lavado constante de manos y el distanciamiento físico. Exhortó a los padres a cuidar a sus hijos. “El coronavirus no es un juego, tomen las medidas pertinentes y no salgan de sus hogares si no es estrictamente necesario”, dijo.