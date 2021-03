(3:45 pm) Nuevo enfrentamiento armado en Apure entre Fanb, Faes y disidencias de las Farc: FundaRedes

La tarde de este viernes se reportó un nuevo enfrentamiento armado entre efectivos de las Fanb, Faes y supuestas disidencias de las Farc en el estado Apure, específicamente en El Ripial, pueblo situado al lado de La Victoria, informó el director de FundaRedes, Javier Tarazona.

Por medio de su cuenta oficial Twitter, Tarazona detalla que los enfrentamientos iniciaron a las 3:45 de la tarde. En la publicación no revela si se trata de las disidencias de Iván Márquez o las de Gentil Duarte, que serían las que operan en la zona y estarían enfrentadas según reportó este jueves RCN.

“Sigue el desplazamiento forzado de personas de las aldeas y caseríos cercanos a La Victoria, huyen hacía Colombia como consecuencia del conflicto armado”, denunció el representante de FundaRedes.

En otra publicación, Tarazona menciona a la ONU, OEA y Cruz Roja Internacional y dice lo siguiente: “El nuevo enfrentamiento en El Ripial estado Apure está tarde 26 de marzo se dan en medio del conflicto armado Farc, Fanb y Faes aumenta el desplazamiento forzado de personas de La Victoria, Tres Esquinas, Arenales, Sector el 8, Guafitas”.

GNB asesinó a familia en El Ripial (Apure) y creó falso positivo vistiéndolos de guerrilla: Junior Parra



En medio del conflicto armado de las Farc-EP con la Fanb en zonas fronterizas de Apure, el periodista Junior Parra denunció que habitantes de El Ripial aseguran que la familia Álvarez fue masacrada por la GNB y luego estos crearon un falso positivo al sembrarle granadas y vistiéndolos de guerrilla.

“Voy con información de la familia que masacraron ayer en Apure. Familiares me aseguran que no eran guerrilleros, me cuentan que se dedicaban al trabajo del campo. Me dicen que militares venezolanos llegaron a las casas, revisaban y sacaban a las familias, se las llevaban y las regresaban, sin embargo, a esta familia no, se las llevaron del barrio 5 de julio, en pleno pueblo de La Victoria (donde vivían) y aparecieron muertos en El Ripial”, posteó Parra en Twitter.

A la vez que compartió varias fotos familiares de Luz Dey Remolina (ama de casa) y Jeferson Uriel Ramírez (joven que se dedicaba a estudiar). Emilio Ramírez (esposo de Luz Dey Remolina) se dedicaba al campo.

La noche del jueves, Parra, compartió fotos de los cuerpos de las víctimas y señaló que armas y granadas fueron colocadas de forma estratégica para las fotografías y “justificar sus muertes”. “Los uniformes lucen limpios y planchados, las botas lucen nuevas. La cabuya para amarrar el pantalón hacen pensar que no eran del cuerpo”.

Ya son 4 mil los desplazados a Colombia



Más temprano se conoció que ya son 4 mil los venezolanos desplazados por el conflicto entre las Farc-EP y la Fanb, de acuerdo con la Administración Municipal de Arauquita.

Entre los testimonios recogidos, una ciudadana explica que “nosotros hemos recibido atropellos de personas uniformadas, en el que se ve claramente que dice Ejército Revolucionario”. Explica que los cuerpos de seguridad entraron al sector La Victoria y los mantenían retenidos.

“Tuvimos que salir de ahí con nueve niños, y agarrar lo que pudimos”, comentó para NTN24.

La alcaldía de Arauquita ha habilitado hasta el momento 15 albergues destinados a atender a las personas que huyen del territorio venezolano, según expresa el medio informativo DW en Español.

En desarrollo…

A las 3:45pm hoy viernes #26marzo se nos reporta un Nuevo Enfrentamiento Armado en El Ripial estado Apure, sigue el desplazamiento forzado de personas de las aldeas y caseríos cercanos a La Victoria, huyen hacía Colombia como consecuencia del conflicto armado pic.twitter.com/3QUkIRLarT — Javier Tarazona (@javiertarazona) March 26, 2021