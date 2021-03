Angeles Lakers están van detrás de Avery Bradley desde los Rockets

Los Angeles Lakers podrían perseguir al escolta Avery Bradley desde los Houston Rockets según reportes de la NBA.

Dave McMenamin dijo que no ve a Avery Bradley durante mucho tiempo con los Rockets y que podría llegar a un acuerdo para ser dejado en libertad por dicho equipo.

Ahí seria donde los Angeles Lakers entran, quienes no les caería mal un jugador de ese calibre. El contrato de Bradley es de una temporada por cinco millones de dólares, parte de ese contrato ya no lo tiene encima y lo más seguro es que los Rockets también salgan de su salario.

Avery Bradley está promediando 8.5 puntos, 1.8 rebotes y 1.8 asistencias por juego en la NBA 2021.

Aquí el reporte:

According to @mcten, Avery Bradley could be a potential name to monitor for the Lakers. pic.twitter.com/pajHsEugEf

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 25, 2021