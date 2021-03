Cementerio del Este crema diariamente a un promedio de 35 fallecidos por COVID-19

Caracas.- Un promedio de 35 cadáveres diarios son cremados en el Cementerio del Este de Caracas desde el lunes 22 de marzo, según indicaron fuentes de este camposanto a El Pitazo, bajo solicitud de resguardar su identidad.

Laura Fuentes acudió este jueves 25 de marzo a acompañar a una amiga a hacer los trámites de cremación de un familiar, porque ella ya conocía el procedimiento.

“Es que ayer me tocó a mí; mi papá falleció a los 44 años en el Hospital Pérez de León, un hombre sano y deportista, al que el sábado le inició un malestar. El domingo confirmaron que tenía COVID-19, pero nos vimos obligados a suministrarle el tratamiento desde casa porque no nos recibieron en ningún hospital. El martes en la noche ya no podía respirar y el miércoles, a primera hora, lo llevamos al hospital con su bomba de oxígeno. Él entró en silla de ruedas, estaba bien, le dije: papi, cuando te terminen de suministrar el oxígeno me llamas por teléfono para venirte a buscar, jamás pensé que eso sería lo último que le dijera”, relató la joven de 18 años a El Pitazo, mientras retiraba las cenizas de su padre.

Pasadas las 10:00 am la lista de familiares que requerían los servicios de cremación y entierros era de 18, pero una hora después se formó una nueva cola a las afueras del área que habilitó la administración del cementerio para atender sólo a fallecidos por COVID-19. La mayoría solicitaba un cupo para la cremación; otros introducían el papeleo para enterrar a sus familiares muertos a causa de este virus en las parcelas de su propiedad.

LEE TAMBIÉN Miranda | Autoridades habilitan cuatro pisos en Hospital Victorino Santaella para pacientes con COVID-19

“Antes no se permitía que muertos por COVID-19 fueran sepultados, pero ante la demanda, y previendo el colapso del servicio, decidimos iniciar los entierros en los terrenos de familiares”, precisó la fuente, que solicitó el estricto resguardo de su identidad.

El valor de la cremación es de $524. El volumen de personas en cola para solicitar el servicio se debe a que los cementerios de El Cercado en Guarenas y el de El Junquito, no se dan abasto para realizar el procedimiento, según lo indicado por un empleado entrevistado que prefirió no aportar su identidad para evitar sanciones al cementerio por parte del Gobierno nacional.

Este testimonio fue corroborado por al menos cinco familiares que acudieron este 25 de marzo al Cementerio del Este, luego de acudir a los camposantos de Guarenas y El Junquito, donde cobran entre $250 y $350, pero no hay capacidad de atención.

“Tenemos todo lo necesario para prestar un óptimo servicio, pero nos alarma la cantidad de personas que llegaron esta semana a solicitar cremaciones, ya que esto es un procedimiento que tarda al menos seis horas por cuerpo; no depende de nosotros la rapidez, sólo cumplimos con los pasos correspondientes”, puntualizó el trabajador del cementerio, quien vestía una braga blanca y cumplía los protocolos de seguridad sanitaria, al igual que los otros trabajadores administrativos y vigilantes.

Glorimar FernándezVista_2

Glorimar FernándezVista_2