Disidencias de las FARC aseguran que “habrá contraataque” a bases militares venezolanas

«Aquel revolucionario que no defienda a su patria pero que este metido en problemas de otras naciones no debe ni puede llamarse heredero delegado de los marquetalianos, que sí defendieron su espacio y no pretendieron jamás iniciar una lucha en otro país».

Alias ‘Antonio Medina’, cabecilla del frente 28, habló incluso de un contraataque contra las fuerzas armadas del país. «Nos unimos en solidaridad del frente décimo y atacaremos las bases militares del ejército venezolano» El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, anuncio que se reforzaran las medidas de seguridad en esta zona de frontera, reseña la infor,ación de Caracol noticias. «Hoy hay 1.200 hombres adicionales con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad a los araucanos”, señaló Molano.