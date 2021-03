España | ‘The Nevers’, HBO lanza el tráiler final de la nueva serie de Joss Whedon

El próximo 12 de abril la plataforma de streaming HBO estrenará la serie fantástica The Nevers creada por Joss Whedon. Una serie que llega después del reciente lanzamiento también en HBO de La Liga de la Justicia de Zack Snyder en HBO que ha sido muy bien recibida por la crítica y los espectadores.

Preparando un nuevo éxito, la cadena de streaming empieza a calentar motores para el lanzamiento de la serie lanzando el tráiler final de The Nevers. Una serie que nace con polémica debido a las graves acusaciones hacia su creador Joss Whedon vertidas por Charisma Carpenter que va a limitar sus apariciones en la promoción de la nueva serie.

De hecho Joss Whedon anunció hace unos mes que se marchaba de The Nevers porque estaba agotado. Esto ha obligado a dividir la primera temporada de la serie en dos partes. En la primera Joss Whedon ha trabajado como guionista, director, productor ejecutivo y showrunner y en la segunda ha tenido que ser sustituido por Philippa Goslett.

Un Londres sobrenatural

The Nevers está ambientada en la elegante Londres en verano de 1896. Todo cambia en la ciudad cuando un evento sobrenatural provoca que ciertas personas, la mayoría de ellas mujeres, adquieran habilidades extraordinarias, algunas maravillosos y otras de lo más perturbador.

El problema es que todas estas personas se encuentran en un grave peligro y no pueden vivir con tranquilidad. La razón es que también han surgido unas temibles fuerzas que harán todo lo posible por acabar con esta nueva especie. Una situación límite que pone patas arriba la vida habitual de la ciudad.

Un reparto de calidad

The Nevers está protagonizada por actores de la talla de Laura Donnelly, Ann Skelly, Olivia Williams, James Norton o Tom Riley. También podremos encontrar en esta increíble serie fantástica a actores como Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens, Denis O’Hare, Zackary Momoh, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost o Ben Chaplin, entre otros.

Una serie con originales superheroínas en la época victoriana que no se pueden perder todos los adictos de las ficciones fantásticas de calidad. HBO estrena The Nevers en España el próximo 12 de abril e irá lanzando un episodio a la semana hasta completar la primera parte de seis, los de Whedon. La segunda que constará solo de episodios llegarán más adelante aunque todavía no hay una fecha definitiva. Una de las series más esperadas de esta primavera.