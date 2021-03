Gaby Spanic confesó que se hará “un arreglito” estético

De nueva cuenta la famosa actriz venezolana, Gaby Spanic, logró apoderarse de la atención debido a que confesó que planea someterse a un nuevo «arreglito» estético para mejorar su fenomenal figura.

A través de una entrevista en el programa Hoy, la también modelo decidió contestar a sus haters de redes sociales que la critican por usar filtros en sus instantáneas.

«La verdad que hay gente que no tiene nada qué hacer, que me critica y la verdad, yo me cuido muchísimo, pero en vez de estar señalándote, que mejor se cuiden», dijo Spanic.

Respecto a sus visitas al cirujano, Gaby fue muy honesta y confesó que hace algunos meses se haría una operación estética, sin embargo, dio positivo a coronavirus y esto lo impidió.

«Estas cositas que no se pueden quitar (lonjitas en la espalda), tengo bonita cintura y abdomen marcado, pero detallitos e igual me siento muy linda como estoy», admitió la villana de Televisa.

Cabe resaltar que Spanic resaltó que su perfecta anatomía no solo es productor del bisturí y recordó que es una mujer que realiza ejercicios todos los días y que además lleva una dieta balanceada.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial