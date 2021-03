Gobierno multará con 10 salarios mínimos a las personas sin tapabocas en Carúpano

Sucre.- Desde este 25 de marzo las personas que no usen tapabocas serán multadas con 10 salarios mínimos en Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre. La medida fue anunciada en rueda de prensa este jueves por la alcaldesa Nircia Villegas, quien fue tajante al decir que «nadie debe estar en la calle sin mascarilla«.

Villegas, en compañía de los concejales, mostró ante los medios de comunicación el decreto número cuatro que indica que el uso del tapabocas es obligatorio y que los organismos de seguridad deben hacerlo cumplir. “El organismo (de seguridad) que agarre a la persona sin el tapabocas será el encargado de aplicar la multa y el dinero será destinado para mejoras de esa institución”.

La mandataria indicó que las fiestas no están permitidas y también instó a las personas a no salir de su casa salvo en caso de comprar medicinas y alimentos. Pero estas no son las únicas medidas implementadas en el municipio para evitar la propagación del COVID-19, porque desde el pasado 23 de marzo se volvió a implementar el “Coronabus”.

El “Coronabus” es una unidad en la que se recogen a todas las personas que están después de las 3:00 pm en la calle. Los ciudadanos son llevados hasta un lugar público, donde está una comisión mixta de autoridades de seguridad y prevención para darles charlas sobre el virus.

“En dos días, 450 personas realizaron trabajos comunitarios de limpieza de plazas y áreas del mercado. Siempre respetando las medidas de bioseguridad, porque de nada sirve estar desinfectando e instando a las personas a colocarse el tapabocas cuando hay gente irresponsable en la calle”, dijo el jefe de Seguridad Ciudadana en Carúpano, Miguel Ángel Cabeza.

Además, en el municipio, a los comercios que no pertenecen al sector priorizado y abren sus puertas se les quitará la licencia con sanción administrativa y de incurrir, se les retira permanentemente.

Hasta ahora, durante marzo, en Carúpano las autoridades sanitarias reportan que los casos de coronavirus se mantienen en: 27 activos y 6 decesos; 4 lactantes están hospitalizados. «Hoy (jueves 25 marzo) estaremos entregando las goticas del Carvativir a los encargados de los centros asistenciales, donde están los 27 pacientes activos de coronavirus en el municipio”, agregó.

Yesenia GarciaOriente

