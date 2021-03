¡Histórico! La primera telenovela protagonizada por una mujer transgénero que además es venezolana

La televisión colombiana ha hecho historia una vez más y para ello, necesitó de una talentosa actriz venezolana. La cadena RCN ha lanado su nueva telenovela llamada LalasSpa, su primer proyecto donde la protagonista es una mujer transgénero.

Isabella Santiago es el nombre de la actriz y modelo que ha hecho historia en la televisión colombiana. Se ha convertido en todo un ícono de la comunidad LGBTIQ por ser la primera en asumir un rol tan importante en un proyecto dramático, pues en otra oportunidades, los papeles trans o homosexuales eran tomados para roles secundarios.

Isabella, nació en febrero de 1991 en Caracas, Venezuela con el nombre de Kreiban Carballo Santiago y desde temprana edad sintió que no se sentía cómodo ni identificado con su cuerpo ni género de nacimiento. Por ello decidió iniciar un proceso de tránsito para ser la mujer transexual orgullosa que es hoy en día.

Santiago, le contó a diario El Tiempo hace tres años, que “a los 5 años, llegando al colegio, vi a un niño que me gustó y le escribí una carta con mi nombre, pero no contaba con que el papel se iba a caer al piso y la profesora lo recogió. Me mandaron a dirección, llamaron a mi mamá y le dijeron que había algo raro en mí. Desde ese momento estuve integrado a una sección que se llama en Venezuela pedagogía o algo así, a la que van ciertos alumnos a reuniones dos veces a la semana”.

Nadie valoró su ingenuidad y menos tener sentimientos y una condición distintos. “Se supone que yo era un niño al que debían gustarle las niñas, y eso no pasaba, y a eso súmale que las maestras llamaban a mi mamá a decirle que yo tenía algo raro porque no daba puños ni me la pasaba brincando y corriendo como los otros niños, sino que era tranquila y andaba con las niñas”. Además, en su entorno los comentarios eran que tenía una enfermedad.

La actriz y modelo creció en una familia evangélica, con su padrastro, su mamá y dos hermanas. Para que su mamá no sufriera tanto (pensaba que las personas transgénero eran drogadictas y de la calle), a los 17 años se fue de su casa.

“Lo hice con la intención de lograr que todo ese imaginario que mi mamá tenía sobre las transgénero se borrara a través de mí, de lo que yo hiciera, porque ella siempre me decía que lo que oía era que nos mataban en la calle o que nos matábamos entre nosotras. Mi intención era que mi historia fuera positiva”

Únete a nuestro Canal en Telegram