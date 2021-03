José Alguacil será el mánager de Venezuela rumbo a Tokio 2020

La Selección de Venezuela de Béisbol que participará en el preolímpico rumbo a Tokio 2020 tiene mánager y se trata del experimentado dirigente caraqueño de 48 años, José Alguacil, quien además nombró su cuerpo técnico para la cita que será el mes de junio.

La propia Federación Venezolana de Beisbol anunció que el experimentado José Alguacil será el encargado de comandar la Selección de Venezuela en el próximo preolímpico de béisbol, donde el equipo criollo buscará un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Además, con este anuncio se aclara la duda de quien será el mánager de Venezuela en ese preolímpico de béisbol, ya que con la contratación de José Alguacil, se resolvió de gran manera el vacío que había dejado Carlos Subero.

Acá el reporte:

#BreakingNews || The Venezuelan Baseball Federation (FEVEBEISBOL) announced that José Alguacil has become the manager of Venezuela Baseball National Team.@wbsc @MLB #Tokyo2020 pic.twitter.com/Jmddt3GTY3

— FEVEBEISBOL (@FEVEBEISBOL) March 25, 2021