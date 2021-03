Lakers dan actualización sobre la lesión de Anthony Davis

Los Angeles Lakers dieron una actualización de como va la lesión de Anthony Davis en la NBA.

Tras la lesión de Lebron James los fanáticos de los Lakers están desesperados por saber cuando Anthony Davis vuelve, así que, el equipo dijo como va su recuperación y los análisis de su última evaluación.

“Anthony Davis fue reexaminado por el personal médico del equipo esta noche. Continúa progresando en su recuperación y ha sido autorizado para avanzar en su trabajo en la cancha. Se proporcionarán actualizaciones adicionales cuando sea apropiado “.’ dijeron los Lakers.

Injury update on Anthony Davis, who, according to the team, “Was re-examined by team medical staff earlier this evening. He continues to progress in his recovery and has been cleared to advance his on court work. Additional updates will be given when appropriate.”

