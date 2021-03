México | “All Your Exes” es el nuevo tema de Julia Michaels

La cantante y compositora Julia Michaels, nominada al Grammy®️, lanza hoy una nueva canción, “All Your Exes” a través de Republic Records. También sorprendió a los fans con el anuncio de que su esperado debut en el álbum de larga duración que llegará el 30 de abril.

Coescrita con la cantante y compositora nominada al Grammy JP Saxe, la canción destaca la destreza lírica característica de Julia antes de deslizarse en la guitarra distorsionada y un gancho directo, donde canta juguetonamente: “Quiero vivir en un mundo donde todos tus ex están muertos.”

“All Your Exes” OUT NOW! Had so much fun writing this one especially because I wrote it with @jpsaxe I hope that you love this song in all it’s satirical glory mixed in with a little truth. Streaming on all platforms now 🪓⚰️ https://t.co/YXA9aUayqX pic.twitter.com/386X6DJqvq

— Julia Michaels (@juliamichaels) March 26, 2021