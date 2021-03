Perú | Jaime Reyna: «De llegar al parlamento acabaré con ese blindaje a las mafias que asolan Chachapoyas»

Jaime Reyna, candidato de Podemos Perú al Congreso por Amazonas, habló fuerte y claro con lo que pasa en su región. El denunció que muchos candidatos vienen siendo financiados por ‘mafiosos’ de la región que están pagando campañas a candidatos, y encuestas tendenciosas que no reflejan el sentir de la población.

Asimismo sostuvo que estas mafias siempre han financiado candidaturas para luego pedir favores a los congresistas. “Nadie paga mi campaña, es austera y solo me debo al pueblo. De llegar al parlamento acabaré con ese blindaje a las mafias que asolan Chachapoyas, y tienen en vilo a su región”, indicó.

Reyna asegura además que pondrá fin al ‘ninguneo’ que sufre su región por parte del estado centralista con autoridades que agachan la cabeza. “Amazonas tiene todo el potencial para convertirse en una región moderna, pero esto no ocurre porque hay intereses personales de muchos paisanos que con un cargo bloquean el desarrollo”, refirió.

Del mismo modo, el candidato de Podemos Perú con el N° 1, manifestó que entre sus propuestas, es “ayudar a la rápida recuperación de la economía del país, pues sin fondos no hay obras y no hay trabajo. A la par, poner en marcha un plan de desarrollo conjunto entre todos los municipios, gobierno regional y central, así como hacer partícipe las empresas privadas. Fomentar la inversión privada, traer capacitaciones de países más desarrollados para dar un salto de calidad a la producción regional, mejorar los accesos a los centros turísticos y los centros de producción agrícola. Con ello incrementamos el ingreso per cápita de la región y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de las personas, brindándoles acceso a los servicios básicos de saneamiento”, precisó.

Vale indicar, que Jaime Reyna viene haciendo campaña desde hace más de un año, recorriendo la región y llevando sus propuestas. Tiene más de 20 años trabajando para el Estado y conoce la administración pública a la perfección.

“Me sorprendo cuando leo las propuestas de mis contendores, la mayoría alejados de la realidad en Chachapoyas. Lo que se necesita es respuesta rápida en casos Covid-19, sin mucho floro, pruebas moleculares, vacunas ya, educación en las comunidades, más recursos a la región y trabajo”, acotó.