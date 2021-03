Presentan al nuevo actor de ‘The Marvelous Mrs Maisel 4’

La aclamada serie creada por Amy Sherman-Palladino, ha contratado a una nueva estrella más para su cuarta temporada y de acuerdo con un reciente reporte que salió este 25 de marzo, estará John Waters en ‘The Marvelous Mrs Maisel 4’.

De acuerdo con Variety el actor de 74 años de edad será un invitado especial en los próximos episodios, pero no se ha revelado que papel tendrá en la trama, asì que por el momento se encontraría ya en Nueva York, ciudad donde se graba el programa original de Amazon.

Para los que desconozcan a John Waters, se ha dado a conocer en la industria del cine por su trabajo de director por películas como ‘Pink Flamingos’, ‘Hairspray’, ‘Cry-baby’ y ‘Cecil B. Demented’, pero por si fuera poco también ha demostrados sus dotes actorales en ‘Seed of Chucky’, ‘Mangus’, ‘Excision’, ‘Alvin and the Chipmunks: The Road Chip’, ‘Law & Order: SVU’, ‘The Blacklist’ y ‘Feud: Bette and Joan’.

Además de que estará John Waters en ‘The Marvelous Mrs Maisel 4’, regresarán todos los actores que los fans ya conocen de las tres primeras temporadas, como Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron y Jane Lynch; asimismo Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino regresarán como los productores ejecutivos.

La sinopsis oficial de ‘The Marvelous Mrs Maisel’ dice: Ambientada en la década de 1950 en Manhattan, la historia se centra en Miriam «Midge» Maisel, una chica judía alegre, que tenía su vida planificada: ir a la universidad, encontrar un marido, tener niños, y lanzar los mejores desayunos de Yom Kipur en la ciudad. Muy pronto, se encuentra exactamente donde esperaba estar, viviendo feliz con su esposo y sus dos hijos en el Upper West Side, pero su vida perfecta se trastorna cuando su esposo la deja de repente por otra mujer. Totalmente desprevenida, Midge no tiene más remedio que reevaluar su vida. Cuando accidentalmente se tropieza con el escenario de un club nocturno, descubre sus propias habilidades cómicas y decide usar este nuevo talento para ayudarla a reinventar su vida».

