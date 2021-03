RESPUESTAS A TU ANSIEDAD- Sé por lo que estás pasando, y también sé que si no respondes con calma a tus miedos, nada cambiará. En este libro encontrarás la respuesta a todas esas preocupaciones que complican tu vida o la de un ser querido. Te ayudará a comprender lo que estás sintiendo y cuál es la realidad de tu ansiedad, una verdad con la que entenderás que no tienes nada que temer, sino mucho que aprender. Este libro puede convertirse en tu mejor aliado contra la ansiedad, la mejor herramienta tanto si la sufres tú como si deseas ayudar a un hijo, a tu pareja o a un familiar o amigo que padece este trastorno. Gracias a Respuestas a tu ansiedad, pronto podrás responder, con calma y objetividad, a las muchas preocupaciones que genera este trastorno y que te llevan a sentir verdadero pánico. No esperes más para cambiar tu vida o la de un ser querido. No existe mejor momento para conseguirlo que ahora. Utiliza estas respuestas como el mejor remedio para eliminar esos miedos irracionales y sin sentido que acompañan tu vida.

Autor: Gio Zararri

Genero: Autoayuda

Páginas: 224

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial