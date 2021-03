35 fallecidos por Covid-19 son cremados al día en el Cementerio del Este: El Pitazo

Hasta 35 cadáveres diarios son cremados en el Cementerio del Este de Caracas desde el lunes 22 de marzo, según indicaron este viernes fuentes de este camposanto bajo anonimato en exclusiva a El Pitazo.

No obstante, la administración de Nicolás Maduro regularmente menciona en sus reportes diarios entre 5 y 10 fallecidos en todo el país por el coronavirus en 24 horas.

El portal detalla que la caraqueña Laura Fuentes acudió este jueves 25 de marzo a acompañar a una amiga a hacer los trámites de cremación de un familiar, porque ella ya conocía el procedimiento.

“Es que ayer me tocó a mí; mi papá falleció a los 44 años en el Hospital Pérez de León, un hombre sano y deportista, al que el sábado le inició un malestar. El domingo confirmaron que tenía Covid-19, pero nos vimos obligados a suministrarle el tratamiento desde casa porque no nos recibieron en ningún hospital. El martes en la noche ya no podía respirar y el miércoles, a primera hora, lo llevamos al hospital con su bomba de oxígeno. Él entró en silla de ruedas, estaba bien, le dije: papi, cuando te terminen de suministrar el oxígeno me llamas por teléfono para venirte a buscar, jamás pensé que eso sería lo último que le dijera”, relató la joven de 18 años a El Pitazo, mientras retiraba las cenizas de su padre.

El valor de la cremación es de 524 dólares. El volumen de personas en cola para solicitar el servicio se debe a que los cementerios de El Cercado en Guarenas y el de El Junquito, no se dan abasto para realizar el procedimiento, según lo indicado por un empleado entrevistado que prefirió no aportar su identidad para evitar sanciones al cementerio por parte del Gobierno nacional.

