Análisis ND | Vacunación avanza lentamente y sin cifras oficiales a 37 días de su inicio

La vacunación en Venezuela comenzó el pasado 18 de febrero cuando la administración de Nicolás Maduró comenzó a aplicar la vacuna rusa Sputnik V al personal de salud. Tras más de un mes, el chavismo todavía no publica su plan de vacunación, mucho menos cifras oficiales del número de vacunados.

Después de 37 días, el Gobierno oficialista mantiene un secretismo respecto a las cifras, mientras el personal de sanitario continúa exigiendo vacunas para el golpeado sector que mira cómo sus integrantes continúan perdiendo la batalla contra el virus con el paso de los días.

Jorge Pérez, coordinador de Médicos Unidos por Venezuela, solicitó hoy entre lágrimas vacunas para sus colegas quienes, al día de hoy, suman 393 los que han muerto por culpa de la pandemia.

«Yo no sé qué está pasando pero tengo miedo de acudir a mi hospital y contagiarme. Tengo miedo de contagiar a mis hijos, tengo miedo de llevar la enfermedad a la casa. Tengo miedo porque no he sido vacunado. Exijo vacunas para todo el personal de la salud antes de cualquier dirigente político o militar, los protocolos son internacionales y están establecidos», expresó el galeno.

El vocero denuncia que tras una encuesta aplicada a 157 ginecobstetras de la región se determinó que el 95% aún no ha sido vacunado: «¿Es que somos invisibles? ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los incentivos que decían para el personal de salud? No somos superhéroes, somos seres humanos, con familia, con sueños».

De acuerdo al último reporte de Médicos Unidos, 14 sanitarios murieron por el virus entre martes y jueves, un promedio de 4 por día, muertes que no son detallados en el registro diario del chavismo.

Sin cifras oficiales de una lenta vacunación

Pese a que la administración de Maduro no divulga hasta la fecha un registro de vacunación, otros reportes develan que el proceso transcurre lentamente.

Según cifras de la agencia Bloomberg del 15 de marzo, el país de la región que lidera las cifras de inoculación es Chile luego que 4.774.004 habitantes recibieran la primera dosis, mientras que al 12 del presente mes, 1.742.245 chilenos ya la habían recibido.

Venezuela, entre tanto, contrasta con esa nación. Bloomberg revela que a fecha del 15 de marzo, la nación se sitúa en el antepenúltimo puesto del listado con solo 0,05% de vacunas aplicadas, es decir, 12.194 vacunados a 16 días de haber iniciado.

Dichas cifras están muy distantes de las pretensiones de Maduro, quien a finales de 2020 reveló su intención de vacunar a 10 millones de personas para el primer trimestre de 2021.

Posteriormente, cambió su proyección y dijo que espera inocular tan cantidad en los primeros seis meses.

No a AstraZeneca, sí a la vacuna cubana

A inicios de semana, el gobierno chavista reiteró que usarían otras vacunas luego de vetar la vacuna de AstraZeneca, sobre la que no se ha confirmado que genere efectos adversos.

Delcy Rodríguez dijo que usarían otras vacunas, y Maduro sentenció el miércoles que no aplicarían dosis «que causen estragos» en el mundo. No obstante, planea usar la vacuna cubana (aún en fase de ensayos) para la vacunación masiva.

Ahora, Maduro puso para julio la fecha para la vacunación a gran escala, pero con un candidato a vacuna que todavía no supera la fase 3 de los ensayos como lo son la cubana Abdala y la china Sinopharm.

A diferencia de Maduro, otros países han autorizado el uso de la vacuna de AstraZeneca. El líder chavista, por su parte, se niega a que ingrese.

Venezuela atraviesa por su segunda ola de contagios, sumado al colapso en hospitales y una vacunación masiva que se sigue retrasando.