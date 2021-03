Boston Celtics tuvieron reunión de negocios con Andre Drummond

Los Celtics de Boston tuvieron una reunión de negocios con el pívot Andre Drummond en la NBA 2021.

Ya que llegó a un acuerdo para ser agente libe y tener la libertad de negociar con cualquier otro equipo de la NBA , Andre Drummond comenzó con su lista de reuniones y los primeros fueron los Celtics, quienes buscan un jugador grande alto calibre desde la salida de Al Horford.

Adrian Woj explicó cuáles cosas sucedieron en la reunión de los Celtics con Drummond:

Aquí el reporte:

Woj just said on NBA Countdown that Andre Drummond spoke with the Celtics today.

“Several other teams interested, but Boston would really like to be able to plug him into the middle. They got a shot at him.”

— Chris Grenham (@chrisgrenham) March 26, 2021