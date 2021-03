Costo de PCR de Casalab será incluido en boletos aéreos desde el #30Mar

1135470

La Guaira.- Los boletos aéreos de retorno a Venezuela, emitidos a partir del 30 de marzo desde cualquiera de los destinos autorizados por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) hasta el aeropuerto de Maiquetía, tendrán un incremento de 60 dólares, correspondientes al pago de la prueba PCR para COVID-19, que se realizará en el Laboratorio Casalab 2020 C.A., al arribo del pasajero al país.

La acción de las aerolíneas viene dada por una orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), máxima autoridad aeronáutica en Venezuela que, de acuerdo con fuentes aeroportuarias, “busca simplificar los procedimientos y las medidas de bioseguridad en las operaciones aéreas”.

La información ya había sido confirmada en las redes sociales de algunas aerolíneas como Láser Airlines y Copa Airlines. Así mismo, fuentes relacionadas con las aerolíneas como Conviasa, Avior, Estelar y Turkish Airlines informaron a El Pitazo que también deben incluir, desde el 30 de marzo, los 60 dólares de la prueba PCR en el boleto aéreo o cobrarlo de manera directa en el chequeo antes de abordar la aeronave.

“Las autoridades decidieron que el cobro correspondiente a la prueba PCR para todos los pasajeros que ingresen al país sea gestionado por las aerolíneas, es decir, la aerolínea se lo cobra al pasajero y la aerolínea le paga a CasaLab, que es laboratorio autorizado”, explicó una fuente de Láser Airlines, que solicitó no ser identificada.

Otras fuentes consultadas en el aeropuerto de Maiquetía aseguraron que desde que se implementó el cobro de los 60 dólares por la prueba PCR, desde el pasado 3 de marzo se han desarrollado distintas situaciones incómodas con los pasajeros.

“Algunos indican que no tienen los 60 dólares en efectivo, que es el único modo en que el laboratorio cobra la prueba, otros expresan que no van a hacérsela, pues ya se han hecho una en el aeropuerto de salida. Entonces para evitar todos estos inconvenientes y enfrentamientos innecesarios, el pasajero que quiere venir a Venezuela no podrá hacer el chequeo en el aeropuerto de salida, si no ha pagado a la aerolínea estos 60 dólares”, explicó una fuente de la Dirección de Operaciones del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Iaim).

De acuerdo con lo explicado por personal de algunas aerolíneas, los pasajeros podrán cancelar los 60 dólares en el momento de la compra del pasaje aéreo o al momento de hacer el chequeo en los aeropuertos correspondientes.

“Lo que sí es cierto, es que para el pasajero montarse en el avión desde el aeropuerto de Panamá o de República Dominicana o de México, deberán haber pagado los 60 dólares en el mostrador de la aerolínea y no como se venía haciendo a la llegada al aeropuerto de Maiquetía”, contó un empleado de la aerolínea Avior, que solicitó el resguardo de su identidad.

Desde el pasado 3 de marzo, las autoridades venezolanas anunciaron el cobro de la prueba PCR para ingresar a Venezuela, obligando el pago de dos pruebas, una prueba realizada en el país de salida y otra inmediatamente al aterrizaje en el aeropuerto de Maiquetía, que antes era gratuita y ahora es realizada por la empresa privada Casalab.

Nadeska NoriegaVista_2

