El petro envía al endeudamiento al gobierno de Maduro

Para Antonio de la Cruz, analista económico, una de las malas decisiones tomadas por la administración de Nicolás Maduro fue no clarificar el valor al cuál estaba atado el petro.

“Desde el comienzo empieza la dicotomía porque no se sabe si vale 60 dólares o vale un barril de petróleo. Y si vale un barril de petróleo, el precio oscila, y se dijo que valía 60 dólares. Pero realmente hasta hoy no se sabe cuál es el valor del petro y ello se traduce en que no tiene ningún valor ni usabilidad”, aseguró Carlos Vivas, experto en criptomonedas, para la Voz de América.

Poco después se dijo que el petro también estaba sustentado no solo por barriles de crudo sino hasta por minerales preciosos.

El 1 de octubre de 2018, día del lanzamiento del petro, Maduro aseguró que había “incorporado en el ‘White Paper’ – como se conoce al manifiesto que sienta las bases de una criptomoneda – “en la fórmula del establecimiento de su valor el respaldo en oro, diamante, hierro y aluminio”. Pero el White Paper nunca fue publicado.

“El petro en sí no tiene valor, lo tiene lo que lo sustenta”

Carlos Vivas manifestó que “según lo que el mismo Gobierno dice, el petro no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que lo sustenta. Maduro dice que lo respalda con petróleo, hierro, minerales… Finalmente ¿qué es lo que tiene valor? El petróleo, el hierro, los minerales”.

El petro fue rechazado por muchos países, incluyendo Estados Unidos durante la Administración de Trump a través de una orden ejecutiva en la que se sancionaban todas las transacciones realizadas con la criptomoneda.

Acto seguido, vino el rechazo por las casas de cambio internacionales, que habrían eliminado el uso del petro como moneda de cambio por la falta de confianza generada por la ausencia del ya mencionado White Paper.

Y aunque Maduro insiste en que ese documento sí existe, llegando a mostrarlo ante las cámaras en su acta de presentación, la opinión de quienes conocen el tema es otra.

Así mismo, los expertos aclaran que otra de las razones por la que las casas de cambio internacionales habrían retirado el petro de circulación sería la existencia de un blockchain, o cadena de bloques privado, pues al ser manejada a discreción del Gobierno de Maduro resultaba “inviable saber la cantidad de petros emitidos y, por ende, si la moneda se estaría o no devaluando, como ya sucedió con el Bolívar”.