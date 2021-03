Lamarcus Aldrige firma con los Brooklyn Nets

El ala-pivot Lamarcus Aldrige firmó con los Brooklyn Nets por el resto de la temporada en la NBA.Aldrige acordó un pacto con los Nets de Brooklyn por el salario mínimo de un veterano según Adrián WoJ.

El quinteto titular de los Nets perfila a ser Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, Lamarcus Aldrige y Deandre Jordan.

Aquí el reporte:

LaMarcus Aldridge will sign a one-year, veteran’s minimum deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 27, 2021