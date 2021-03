Perú | Peruana venció terrible depresión y hoy ayuda a miles de personas necesitadas

Wendy Bedoya, fundadora de Proyectos de Amor, descubre un corazón amplio que se dedica solamente a ayudar a los más necesitados, a los que más sufren. Hoy ayudan a casi 200 mil peruanos.

La profunda depresión que provocó la muerte de un familiar hizo que una peruana se entregue en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Dejó todo por colaborar con los más necesitados, con los enfermos, con los niños con cáncer y ancianos olvidados. Es la historia de vida de Wendy Bedoya, fundadora de Proyectos de Amor, organismo que ayuda a casi 200 mil peruanos.

¿Cómo y cuándo nace Proyectos de Amor?

Proyectos de Amor nace en el 2015. Con la muerte de mi abuela, yo entro en depresión, a los pocos días veo en redes sociales el pedido de ayuda para un niño y su mami que tras un incendio en su casa quedaron con el 70% del cuerpo quemado. El niño necesitaba mucho apoyo, necesitaba varias operaciones, y al ver esas fotos, algo sucedió en mí, tuve la necesidad de contactarme, no solo para ayudar económicamente, sino que quería conocerlo, convirtiéndose Mario en mi primer caso de ayuda.

Ver a Mario mejorar tanto me hizo sentir de una manera que no puedo ni describir, esa sensación de dar, esa sensación de saber que en algo pudiste ayudar a otros se volvió adictiva en mí y me hizo superar mi tristeza. Ese día descubrí que nací para ayudar. Ahora Mario estudia para ser cirujano y ayudar a otros niños como él.

¿Cuál es la función principal de esta noble organización?

La misión de Proyectos de Amor es mejorar la calidad de vida de las personas o comunidades en estado de vulnerabilidad a lo largo de todo el Perú mediante 10 iniciativas solidarias y 3 proyectos. La idea es devolverle la felicidad al beneficiado, no solo cubriendo sus necesidades inmediatas, sino a largo plazo.

¿Quiénes integran Proyectos de Amor?

Proyectos de Amor tiene cientos de personas atrás, como un increíble grupo de voluntarios que, día a día, nos regalan su tiempo y dedicación, así como donantes, empresas aliadas y diferentes organizaciones que creen en nosotros y apoyan nuestra causa. Ahora, por la pandemia y los protocolos de seguridad, muchos de los voluntarios trabajan desde casa, solo salen a las diferentes entregas el chofer, un ayudante y uno o dos voluntarios. Lo bonito de tener varias iniciativas es que cada una de ellas tiene su propio equipo de voluntarios.

¿Qué se siente ayudar al prójimo y servir de puente para que otras personas y organizaciones también ayuden a los demás?

Es maravilloso aprender a mirar al costado. Esa sensación de ayudar a que alguien mejore, a cambiar su tristeza por alegría te llena una parte del corazón que no sabías que tenías. Y si en el camino puedes lograr a que más personas hagan lo mismo, tu vida tiene un maravilloso sentido.

¿Qué objetivos se han alcanzado hasta este momento?

Aproximadamente, Proyectos de Amor ayudaba hasta el 2019 a un promedio de 85,000 personas al año, pero con la pandemia el 2020 doblamos esa cifra. Solo nuestra iniciativa “Cuarentena sin hambre” a entregado más de 83.000 almuerzos saludables en 115 ollas comunes y mas de 7.500 canastas de víveres a abuelitos vulnerables. Tenemos presencia en la Costa, Sierra y Selva en departamentos como Arequipa. Piura, Puno, Cusco, Junín, Trujillo por citarte algunos ejemplos.

¿Cómo pueden hacer las personas o empresas para ayudar a través de Proyectos de Amor?

Para apoyarnos no solo tiene que ser como donante, que claro también son necesarios, sino también como voluntario y no es necesario tampoco que todos los voluntarios salgan a la cancha a hacer entregas, muchos nos vienen apoyando desde sus casas, desde ayudarnos a conseguir cosas para alguna ayuda determinada o simplemente compartiendo nuestros post para llegar a más personas. Toda ayuda es bienvenida, puedes ingresar a nuestras redes sociales, mandarnos un mensaje o un correo a [email protected] y nos ponemos en contacto.

Además de la ayuda social, ¿Qué otras actividades (deportivas o culturales) promueven y realizan a favor del país?

Proyectos de Amor maneja 10 iniciativas solidarias a favor de las personas o comunidades más vulnerables de nuestro país como los son: “Mi cumple con propósito”, “Voluntariado hospitalario”, “Voluntarios sobre ruedas”, “Lanas de amor, “Sanar jugando”, “Abrigando con amor”, “Alimentando con amor”, “Adopta un abuelito”, “Educando con amor” y “Ayudando con Amor”. Cada una de ellas ayuda de diferentes formas, pero con un mismo fin el devolverle la felicidad al beneficiario y también tenemos dos proyectos como son “Nuestros triciclos porta quimioterapia” y “Baby Esperanza” creados pensando en los niños con cáncer que vemos en nuestro voluntariado en neoplásicas.